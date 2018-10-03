Найден эффективный способ превращения воды в экологически чистое топливо

На самом деле уже давно ведутся разработки в сфере создания средств по выработке энергии из воды. На деле все звучит просто: нужно лишь разорвать связи между водородом и кислородом в молекуле воды и вы получите доступ к практически неисчерпаемому источнику экологически чистого топлива. На деле же большинство подобных наработок крайне дороги и невыгодны как с экономической точки зрения, так и с точки зрения КПД. Однако группа исследователей из США недавно представила новый эффективный способ получения топлива из воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, в основе вышеописанного механизма разделения молекул лежит процесс, называемый электролизом, а вещества, которые для этого используются, соответственно, электролизерами. Наиболее эффективные электролизеры создаются с применением коррозийных кислот и электродов для запуска реакции. При этом в основе последних используются оксиды иридия или рутения, как самый эффективные. Проблема лишь в том, что иридий очень стабильный, но при этом крайне дорогой, а рутений, хоть и "занимает второе место" - по эффективности до лидера ему далеко.

Одни из главных участников исследования: доктор Хаем Ким, профессор химической и биомолекулярной инженерии Хонг Янг и аспирант Пей-Чие Ши

Как сообщает редакция издания Phys.org, группа исследователей из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне нашла выход из ситуации и решила использовать не 1 оксид, а сразу 2, заменив иридий на иттрий. В ходе испытаний с различными видами кислот выяснилось, что во время реакций сплав иттрия и рутения становится менее пористым и приобретает новую кристаллическую структуру. Это новое свойство дает возможность расщеплять молекулы воды с крайне высокой скоростью. В несколько раз быстрее, чем все существующие на сегодня аналоги. По словам ведущего автора работы Хонга Янга,

"Стабильность электродов в присутствии кислоты была основной проблемой проведения таких реакций. Но мы, похоже, наткнулись на нечто новое. Наше открытие может стать важным шагом к технологии получения экологически чистого водородного топлива."

Сейчас команда ученых продолжает эксперименты и планирует создать прототип работающей установки по расщеплению воды для улучшения стабильности и качества работы электродов.

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