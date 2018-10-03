Видео реакции кота на зад его сородича рассмешило Сеть - ВИДЕО
3 октября 2018 16:51 620
В Сети набирает просмотры видео забавной реакции кота на зад его сородича. Ролик был опубликован в "Инстаграме".
На этих кадрах можно увидеть, как животное сначала долго наблюдает за другим питомцем, а потом в самый неожиданный момент совершает нападение, подпрыгнув как мячик, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Второй кот оказывается застанным врасплох.
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