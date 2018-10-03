Азербайджанец побил рекорд на российском шоу талантов - ВИДЕО

Азербайджанский рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Этибар Эльчиев, известный как человек-магнит, на передаче "Я могу ", которая транслируется на российском "Первом канале", поставил очередной рекорд, чем шокировал ведущего проекта Леонида Якубовича.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу программы в социальной сети YouTube, где опубликован очередной выпуск передачи. Эльчиев, благодаря естественному магнитному притяжению тела, удержал на себе 60 ложек. Зрители программы и Якубович стоя аплодировали таланту азербайджанца. Эльчиеву было вручено 50 тысяч рублей (1300 манатов) и сертификат участника проекта, передает Day.Az.

Отметим, что Этибар Эльчиев на данный момент живет в Грузии. Он с детства занимался вольной борьбой, кикбоксингом. После долгое время тренером. В 2001 году начал чувствовать в себе способность примагничивать предметы. Он демонстрировал свой талант в Италии, Германии, Пекине и других странах. Удержав на себе 50 ложек, он побил рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

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