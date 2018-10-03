Ролик корейца на YouTube вызвал неимоверный интерес у азербайджанцев - ВИДЕО

В видеопортале Youtube появился видеоролик, который широко обсуждается в азербайджанском сегменте пользователей сети, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



На видео под названием "Реакция кореянок на женскую красоту Азербайджана", выложенном проживающим в России этническим корейцем, показано как азиатки, в частности, кореянки, реагируют на изменяющийся внешний вид девушек европейской внешности.



Кореянки за кадром разговаривают на своем родном языке, но автор видео добавил субтитры на русском языке.

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