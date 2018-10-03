Крупнейший радиотелескоп мира начал поиски инопланетян

Радиообсерватория MeerKAT, чья постройка была официально завершена этим летом в ЮАР, присоединилась к проекту Breakthrough Listen и начала наблюдения за возможными сигналами инопланетян, исходящими от миллиона звезд в нашей Галактике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудничество с MeerKAT значительно расширит возможности Breakthrough Listen. Теперь наш проект вышел действительно на глобальный уровень", - заявил Юрий Мильнер, российский миллиардер и один из основателей Breakthrough Listen, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

В конце июля 2015 года Мильнер и покойный британский космолог Стивен Хокинг запустили инициативу Breakthrough Listen. В его рамках Мильнер выделил 100 миллионов долларов на поддержку проекта поиска внеземных цивилизаций, построенного на базе наработок SETI.

За последние три года ученые и инженеры Breakthrough Listen установили разработанные ими приборы для поисков инопланетной жизни на американский телескоп GBT, его австралийский "кузен" в обсерватории Паркс, а также заручились поддержкой научной команды крупнейшего радиотелескопа мира, FAST, построенного в Китае два года назад.

Год назад участники проекта рассказали о результатах первой попытки найти радиосигналы пришельцев, в рамках которых ученые наблюдали за семью сотнями ближайших к нам звезд. В общей сложности астрономам удалось найти около дюжины "подозрительных" сигналов, однако все они, как считают сами наблюдатели, были порождены природными процессами в недрах звезд или в их непосредственном окружении.

Неудачи не остановили Мильнера и его единомышленников - на этой неделе к их проекту присоединился интерферометр MeerKAT, пока крупнейший радиотелескоп мира, объединяющий в себе ресурсы сразу 64 радиотарелок. Его постройка была начата в конце 2009 года и должна была закончиться в 2012 году, однако из-за проблем с финансированием строительство было завершено только в начале лета этого года.

Данная обсерватория, как отмечает Эндрю Симион (Andrew Siemion), научный руководитель Breakthrough Listen, стала первым "южным" компонентом этой инициативы. По текущим планам Симиона и его коллег, MeerKAT будет одновременно следить почти за миллионом звезд в нашей Галактике, в окрестностях которых могут существовать обитаемые планеты.

В отличие от северных радиотелескопов, их южный "собрат" будет следить за этими светилами фактически непрерывно, не мешая ведению других наблюдений, связанных с более "серьезными" астрофизическими исследованиями. Это стало возможным благодаря использованию суперкомпьютеров и новой версии датчиков и инструментов Breakthrough Listen, созданной специально для MeerKAT.

Как надеются ученые, подобный подход не только умиротворит многих астрономов, скептически относящихся к подобным поискам, но и в разы ускорит процесс сбора и анализа потенциальных радиосигналов инопланетян, и позволит им найти ответ на вопрос - одни ли мы во Вселенной?

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