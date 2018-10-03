"Удивительное" преображение толстого кота прославило его в Сети

Пользователь Reddit поделился фотографией своего похудевшего кота в жанре "до" и "после".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, снимок быстро выбился в список самых популярных тем ресурса и собрал более двенадцати тысяч голосов и двухсот комментариев.

"Он проделал путь от "Не могу пошевелиться, я такой толстый" до стадии "Убью за стейк". Солидная потеря веса. Это счастливый котенок. И голодный, но все-таки счастливый", - шутит пользователь jmw27403.

"От толстячка до качка", - комментирует пост SmilingKitsune.

"Думаю, ваш ветеринар так горд!" - написал другой пользователь.

Ряд комментариев к снимку выделился в отдельную ветку с обсуждением пищевых привычек питомцев. Впрочем, некоторым пользователям вся эта история показалась не слишком серьезной.

Посетитель ресурса под ником JelloCheesecake не поверил в "преображение" кота и предположил, что тот остался толстым, а снимок "после" был сделан на камеру смартфона в портретном режиме, из-за чего животное выглядит более "подтянутым".

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