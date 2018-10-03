Нобелевские открытия в химии позволят продлить жизнь

Открытия, за которые в 2018 году присудили Нобелевскую премию по химии, в будущем могут помочь продлить жизнь человека и сделать его более устойчивым к болезням, считает декан химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нобелевская премия по химии за 2018 год присуждена американским ученым Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул. Арнольд удостоена премии за работы по направленной эволюции ферментов - молекул, катализирующих биохимические реакции, а Смит и Винтер - за создание метода так называемого "фагового дисплея пептидов и антител", позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.



Фрэнсис Арнольд

"Ферменты - большие белковые молекулы, которые управляют множеством процессов в живых организмах, и речь идет об их направленной модификации с целью получения новых реакций, образования химических связей, которых в природе могло и не быть. Такие изменения могут приводить к появлению новых свойств организма - увеличению продолжительности жизни, устойчивости к болезням, эволюционным изменениям", - приводит слова Калмыкова пресс-служба.

Полученные результаты он назвал "революцией", последствия которой могут коснуться каждого человека на Земле. С помощью результатов работ нобелевских лауреатов 2018 года можно будет обеспечить адресную доставку лекарств или изменение биохимии организма, считает ученый.

"Тем более, что работы профессора Фрэнсис Арнольд помогли при помощи энзимов сделать качественные прорывы в большом количестве синтезов, достижения Грегори Винтера и Джорджа Смита позволили существенно продвинуться в синтезе белков и новых фармацевтических (в том числе противораковых) препаратов", - отметил Калмыков.

Он напомнил, что химией живых систем на химфаке МГУ занимаются сразу несколько кафедр, в том числе кафедра химической энзимологии и кафедра химии природных соединений.

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