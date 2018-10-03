Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop

В Испании продемонстрирована капсула системы Hyperloop. Как сообщает Bloomberg, это первый случай, когда публике представляется не модель и не прототип, а полноценный "вагон", который в скором будущем будет использован для коммерческих перевозок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Разработчиком транспортного средства является компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. Как уточняется на её сайте, капсула имеет длину 32 метра и массу пять тонн. В зависимости от компоновки салона она сможет перевозить от 28 до 40 пассажиров.

Кабина почти полностью состоит из композитного материала с использованием углеродного волокна. Он в 1,5 раза легче и в восемь раз прочнее алюминия. Прямо в стены "вагона" встроены датчики температуры, давления, механического напряжения и так далее. Они вовремя поднимут тревогу в случае любой нештатной ситуации.

После демонстрации капсула будет перевезена в Тулузу, Франция, где пройдут заключительные этапы сборки. После этого кабина будет готова к коммерческому использованию.

Напомним, что Hyperloop - это система движения в вакуумных туннелях, проложенных под или невысоко над землёй. Капсула будет левитировать над поверхностью под действием мощного магнитного поля. Низкое сопротивление воздуха и отсутствие трения о дорожное полотно позволит ей разгоняться до 1200 километров в час. Для сравнения: крейсерская скорость "Боинга-737" составляет 800-850 километров в час. Планируется, максимальная пропускная способность коммерческих линий составит 16 тысяч пассажиров в сутки.