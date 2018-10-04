25-й кадр: как манипулируют людьми

Американские приемы ведения бизнеса отличаются агрессивностью. Это стало следствием того, что техника продаж в Америке является таким же товаром, как велосипеды или ботинки, причём гораздо менее затратным, чем реальное производство. Не требуется аренда площадей для производства и закупка орудий для него, научно-техническая разработка продуктов, поиск специалистов. Как результат, Америка стала родиной множества методик сублиминального воздействия - так называется манипулирование людьми, основанное на работе с их подсознанием. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Особенности и результаты экспериментов

Одной из таких методик стал так называемый 25-й кадр. В её основу Джеймс Викери положил идею "лишнего" кадра, который вставляется в видеоряд киноленты и влияет на подсознание человека. Через каждые 24 кадра на 1/3000 секунды добавлялся ещё один кадр с рекламой, которую зрители безотчётно воспринимают как указание к действию. Внимание эта вставка не привлекает, но откладывается в подсознании. Эксперименты Викери проводил летом 1957 года в кинотеатре в Форт-Ли (Нью-Джерси): в фильмах через каждые 24 кадра мелькала скрытая реклама попкорна и кока-колы. И продажи во время просмотров повысились: кока-колы - на 18%, а попкорна - на 57,8%.

Паника и ажиотаж

После публикации результатов эксперимента реакция общественности была разной. Одним идея понравилась: лекции Викери пользовались большой популярностью, бизнесмены бросились закупать технологию. Её начали применять в политике, особенно в ходе предвыборных кампаний, и в образовательном процессе - как модус обучения.

Однако некоторые журналисты, педагоги и политики забили тревогу, потому что на фоне столь лёгкого способа добиться нужного результата востребованность их профессионализма ставилась под угрозу. Последовали обвинения в зомбировании общества и нарушении таким образом права человека на самостоятельное принятие решений. Журналист Норманн Казинис опубликовал обличающую статью "Запятнанное подсознание".

25-й кадр в фильмах

В ряде фильмов режиссёры использовали эту технологию для повышения интереса к своим лентам. Например, в сериалах "Вавилон-5", "А теперь - слово".

Однако вскоре обнаружилось, что у системы Викери есть побочный эффект. В Японии, где 25-й кадр вставляли в мультфильм о Покемоне, методику обвинили в причинении вреда здоровью детей, так как после просмотров мультиков у некоторых из них случались приступы эпилепсии.

Разоблачение

Методику закупили для телевизионного магазина и крутили текст "Звони прямо сейчас" на 25-м кадре. Но приём не срабатывал.

Американское профессиональное издание "Фонд исследования рекламы" потребовало от Викери предоставить документальные данные по его экспериментам. Но тот отказал.

Студент из Нью-Йорка Стюарт Роджерс, собирая материал для реферата, приехал в Форт-Ли познакомиться с владельцем кинотеатра, в котором, по словам Викери, ставились эксперименты. Оказалось, что в кинотеатре никаких опытов подобного рода никогда не проводилось, а размеры зрительного зала вообще не соответствовали тому, о чём говорил Викери.

Группа учёных из Университета Неймегена в Нидерландах под руководством Йохана Карреманса провела свои исследования и пришла к заключению, что воздействие на подсознание людей не воспринимается ими некритически, т. е. как сигнал к действию, за исключением психически неуравновешенных людей. Вставки в фильм должны длиться около минуты, чтобы зритель успел оценить продукт и определил для себя, нужен он ему или нет.

Спустя пять лет после внедрения технологии Джеймс Викери вынужден был признать, что все результаты экспериментов были им сфабрикованы, а сама методика является мошенничеством.

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