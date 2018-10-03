Джордж Мартин дописал новую книгу

Автор "Игры престолов" дописал "Огонь и Кровь". Об этом сообщает THR Russia, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Пока преданные фанаты ждут последнего сезона "Игры престолов", который выйдет на экраны в середине следующего года, а новая часть "Песни льда и пламени" еще даже не получила дату релиза, писатель-фантаст Джордж Мартин презентовал новую книгу. "Огонь и кровь" выйдет уже 20 ноября и расскажет полную историю династии Таргариен. Действие книги будет разворачиваться за несколько веков до "Игры престолов". Писатель также заявил, что материала накопилось так много, что не удастся рассказать все в одной книге.

"Это самая большая работа в моей карьере. Эта штука чуть не прикончила меня", - говорит автор.

Известно, что Джордж Мартин тщательно готовился к написанию новых фэнтезийных историй. Так, в одном из интервью писатель рассказывал, что даже не успел посетить съемочную площадку "Игры престолов" в то время, когда команда работала над созданием финального сезона. В это время он вдохновлялся многочисленными путешествиями по разным странам, чтобы приступить к написанию "Огня и крови".