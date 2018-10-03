Тест: что вы знаете про семь чудес света

Наша планета полна загадок. На протяжении всей человеческой истории самые светлые умы бьются, чтобы найти ответы хотя бы на часть из них. Но каждый раз лишь появляется все больше и больше вопросов.

Список чудес света не раз менялся. В него включали самые разнообразные вещи. Первый вариант списка чудес света принадлежит Геродоту и в нем всего три пункта.

Потом список расширился до семи пунктов.

На протяжении веков одни чудеса света сменялись другими, пока наконец не утвердился классический список чудес света, известный нам со школьных лет. Но сколько времени прошло с тех пор, как мы сидели за партой и были учеником на познавательном уроке?

Попытайтесь вспомнить, что вы знаете об Александрийском маяке, египетских пирамидах, древних богах, где и зачем появились Висячие сады Семирамиды, а также какие чудеса света были уничтожены и почему.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям тест из семи вопросов, ответив на которые, вы сможете узнать, насколько хорошо вы помните факты о древних чудесах света. Усаживайтесь поудобнее и вперед - к удивительным разгадкам!