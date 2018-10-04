Рэмбо в пятом фильме будет похож на ковбоя - ФОТО

В пятом по счету фильме ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо будет похож на героя классического вестерна. Об этом свидетельствует фотография Сильвестра Сталлоне в образе этого персонажа, размещенная в ночь на среду в Instagram голливудского актера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На снимке Сталлоне предстал в ковбойских рубахе, штанах, широкополой шляпе и в перчатках, которыми пользуются объездчики лошадей. "Сегодня ночью мы приступаем к съемкам", - написал актер под фото. Чуть позже исполнитель разместил еще одну фотографию, на которой он в полном ковбойском снаряжении сидит верхом на коне, судя по всему, где-то в лесу.

72-летний Сталлоне раскрыл, что в рамках подготовки к съемкам начал усиленно тренироваться, уделяя первостепенное внимание упражнениям на пресс. "Приступаем к съемкам "Рэмбо" дней через пять! Хотя я это и ненавижу, всякое серьезное и упорядоченное наращивание силы начинается с абдоминальных мышц... В желудке просто огонь", - написал звезда Голливуда.

Новая лента будет пятой по счету частью киноэпопеи. Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете $15 млн собрала в мировом прокате более $125,2 млн.

Сильвестр Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). В 1984 году была открыта именная звезда актера на Аллее славы Голливуда.

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