Головоломка «Песня дворецкого»
5 октября 2018 03:30 137
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересную головоломку "Песня дворецкого":
Один находчивый дворецкий очень нуждался в деньгах. Он пришёл к своему хозяину и сказал: "Я знаю почти все песни, которые существуют на свете". На это хозяин только рассмеялся. Дворецкий не обиделся, а предложил пари: "Если я спою песню, где будет любое женское имя, которое Вы назовёте, то Вы мне выплатите премию в размере месячного жалования".
"Идёт! - согласился хозяин. - Как насчёт имени моей матери Фелисити Джейн Эшли?"
"Отлично!" - ответил дворецкий. Спел песню и выиграл пари.
Какую песню он спел?
Свои ответы предлагайте в комментариях. А правильный ответ смотрите здесь.
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