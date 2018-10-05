Головоломка «Песня дворецкого»

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересную головоломку "Песня дворецкого":

Один находчивый дворецкий очень нуждался в деньгах. Он пришёл к своему хозяину и сказал: "Я знаю почти все песни, которые существуют на свете". На это хозяин только рассмеялся. Дворецкий не обиделся, а предложил пари: "Если я спою песню, где будет любое женское имя, которое Вы назовёте, то Вы мне выплатите премию в размере месячного жалования".

"Идёт! - согласился хозяин. - Как насчёт имени моей матери Фелисити Джейн Эшли?"

"Отлично!" - ответил дворецкий. Спел песню и выиграл пари.

Какую песню он спел?

Свои ответы предлагайте в комментариях. А правильный ответ смотрите здесь.

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