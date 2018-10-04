Леопард утащил козу на глазах у пастухов - ВИДЕО

Двое пастухов, охраняющих отару коз на поляне в районе Нондимеду, находящегося возле города Утакаманд (штат Тамилнад, Индия), не досчитались одного животного, которого утащил хищник, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из пастухов запечатлел молниеносную атаку леопарда, закончившуюся похищением козы. По информации местных СМИ, пастухи, охраняющие отару от диких зверей, обнаружили притаившегося хищника и, вооружившись палками, были готовы дать отпор хищнику. Но леопард неожиданно сменил место засады и совершил нападение из леса, а затем уволок одну из коз.

"Хищный зверь выскочил из-за кустов и охотился на козу с молниеносной скоростью", - заявил один из представителей местного лесничества, куда обратились пастухи после происшествия.

Не совсем понятно, как один из пастухов, снимающий момент атаки дикого зверя, собирался оберегать доверенный ему скот, находясь в десятках метрах от места охоты и будучи готовым к появлению леопарда.

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