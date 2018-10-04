Ученые из Китая создали материал для генерации энергии на основе фотосинтеза

Китайские ученые совместно с коллегами из Ливерпульского университета и Университетского колледжа Лондона синтезировали органический материал, способный производить энергию аналогичным процессу фотосинтеза способом. Об этом в четверг сообщила газета China Daily, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам исследователей, при взаимодействии со светом органический материал способен расщеплять молекулы воды, в результате чего, аналогично процессу фотосинтеза растений, происходит генерация энергии: вода разделяется на составляющие ее элементы, а именно водород и кислород.

"В идеале в будущем мы сможем генерировать энергию с использованием лишь нового материала, воды и солнечного света", - сказал ведущий автор проекта Ван Сяоян и добавил, что современные методы получения водорода имеют существенные недостатки. По его словам, водород можно получить с помощью электролиза (расщепление воды с помощью электрического тока), однако этот процесс является энергоемким.

Чистый водород, утверждают ученые, считается экологически чистым с нулевыми выбросами видом топлива. "Пока мы находимся на стадии фундаментальных исследований, - продолжил Ван Сяоян. - Однако первые полученные результаты являются важным шагом на пути к созданию источника экологически чистой энергии".

В настоящее время водород уже используется в качестве топлива для космических аппаратов и некоторых видов наземных транспортных средств. Среди компаний, которые производят автомобили на водородном топливе, японские Toyota и Honda, а также корейский автопроизводитель Hyundai. В 2016 году в Германии был также представлен первый водородный поезд.

Ученые отмечают, что использование этого вида топлива позволит значительно сократить потребление ископаемых углеводородных источников энергии, а значит поможет в решении экологических проблем, в том числе в борьбе с загрязнением атмосферы вредными выбросами.

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