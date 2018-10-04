Назван самый дорогой люксовый бренд в мире

Консалтинговое агентство в области брендинга Interbrand опубликовало список 100 самых дорогих компаний Best Global Brands 2018.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в пятерку абсолютных мировых лидеров вошли Apple, Google, Amazon, Microsoftи Coca-Cola.

В сегменте производителей одежды класса люкс на первое место попал французский модный дом Louis Vuitton, который оценили в 28 миллионов долларов (18-е место в общем рейтинге). За ним последовали Chanel (23-е место) и Hermes (32-е место). Gucci попал на 39-е место, а ювелирный дом Cartier - на 67-е.

Главный специалист по мировой культуре и обучению компании Interbrand Ребекка Робинс объяснила первенство Louis Vuitton "способностью нравиться как представителям разных культур, так и новому поколению". Она также отметила, что немалую роль в успехе бренда сыграло приглашение американского дизайнера Вирджила Абло на должность руководителя направления мужской одежды.

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