Заменители сахара назвали опасными для здоровья
Заменители сахара долгое время считались более здоровыми добавками, чем сам сахар. Последнее исследование на эту тему озадачило ученых: оказалось, они чуть ли не опаснее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, согласно исследованию, которое было проведено совместно исследователями из Университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле и Технологическим университетом Наньяна в Сингапуре, искусственные подсластители, такие как аспартам и сахарин, негативно влияют на пищеварительный тракт и метаболизм. Они буквально токсичны для кишечных микробов.
Ученые провели анализ самых распространенных искусственных подсластителей: аспартам, сукралоза, сахарин, неотаме, благородство и ацесульфам калий-k.
Оказалось, что все они имеют и другие побочные эффекты - от нарушения углеводного обмена до повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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