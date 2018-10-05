Заменители сахара назвали опасными для здоровья

Заменители сахара долгое время считались более здоровыми добавками, чем сам сахар. Последнее исследование на эту тему озадачило ученых: оказалось, они чуть ли не опаснее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, согласно исследованию, которое было проведено совместно исследователями из Университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле и Технологическим университетом Наньяна в Сингапуре, искусственные подсластители, такие как аспартам и сахарин, негативно влияют на пищеварительный тракт и метаболизм. Они буквально токсичны для кишечных микробов.

Ученые провели анализ самых распространенных искусственных подсластителей: аспартам, сукралоза, сахарин, неотаме, благородство и ацесульфам калий-k.

Оказалось, что все они имеют и другие побочные эффекты - от нарушения углеводного обмена до повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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