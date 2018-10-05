Как становятся ворами в законе

Условности, необходимые для обретения самого высокого в преступной среде статуса, предельно четко прописаны в воровском кодексе, их много. Однако в последнее время авторитет "правильных" воров в законе часто оказывается подмочен так называемыми "апельсинами" - мнимыми, с точки зрения воровских понятий, "законниками", купившими себе этот "высший чин" за деньги. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Что нужно сделать для "коронации"

Претендент на "коронование" в воры в законе, прежде всего, должен быть человеком заслуженным и авторитетным в профессиональной воровской среде. Случаи, когда воровской статус присваивался на сходке других воров в законе "необстрелянному" сидельцу, довольно редки и для этой процедуры нехарактерны. Вор в законе - это не просто статус, а образ жизни преступника. В первую очередь, он должен постоянно пребывать в "отрицалове" по отношению ко всему, что не соотносится с воровскими понятиями.

Для вора в законе не существует норм и правил, которыми руководствуется обычный гражданин. Один из главных постулатов "законника" - никогда не вступать ни в какие сношения с государством.

Институт "сук", появившийся после Великой Отечественной войны, существенно пошатнул незыблемые прежде воровские понятия - по тюремному закону, авторитету западло принимать участие даже в таком, благом, с точки зрения здравого смыла, деле, как кампания по освобождению отечества от внешнего врага: "замаравшийся" в этом вор считается "ссучившимся", потому как принял чужие правила игры.

Для кандидата в воры важно много чего не делать, чтобы заслужить "корону" - в сущности, он должен встать на воровской путь еще "по малолетке", потому что, к примеру, воинский билет считается для воровского "абитуриента" волчьим: преступник, служивший в армии, а значит, прогнувшийся под государство, воровского звания не достоин априори. Бывали случаи, когда скрывших свое армейское прошлое "законников" "раскороновывали".

Вор в законе "в чистом виде" - это волк-одиночка. Ни семьи, ни постоянных связей с женщинами. Кроме того, это человек-кремень - властный, волевой, решительный, с солидным криминальным опытом и задатками организаторских способностей. "Законнику" ведь в перспективе придется "решать вопросы", работать с людьми, а для этого мямли вроде карманника Кирпича из фильма "Место встречи изменить нельзя", не годятся, будь они даже суперловкими "щипачами" или "медвежатниками".

Зато подходят типажи, напоминающие Ручечника из того же фильма и тоже карманника. Ручников в кино - классический вор в законе, "и дружков своих не продавал", для него "лучше в клифту лагерном", чем дать показания Жеглову. Евгений Евстигнеев сыграл прожженного "законника", имевшего за плечами не одну ходку в лагеря.

Сколько стоит воровской статус

В 90-х годах воровские понятия претерпели серьезную редактуру - в России и странах постсоветского пространства начали появляться так называемые "апельсины" - воры в законе, купившие статус за деньги. Суммы назывались немалые - от несколько сотен тысяч до миллионов долларов. Преступный мир раскололся на тех, кто выступал за вмешательство воров в бизнес и политику и консерваторов.

Это брожение началось еще раньше, в 70-80-е годы. Легенда воровского мира Вася-Бриллиант (Василий Бабушкин) пытался отстаивать "старую школу" воров в законе, доказывая, что любое вмешательство в общественную жизнь и участие в ней, пусть даже с преступными целями, по понятиям западло. Тем не менее, современные воры в законе зачастую вовсе не бессеребренники, как это было принято ранее - у них имеются шикарные особняки, дорогие автомобили и яхты, недвижимость за границей. Особенно полюбился воровской статус почему-то грузинам - среди выходцев из этой страны, пожалуй, самое большое количество воров в законе, пребывающих в России.

Впрочем, такая "плотность на душу российского населения" объясняется еще и тем, что на родине грузинских "апельсинов" принят закон, по которому вора в законе сажают в тюрьму за саму принадлежность к статусу (дают до 10 лет). "Законник", если его спросить, кто он по жизни, не вправе смолчать или тем более соврать (это считается западло). А с учетом того, что все авторитеты у правоохранителей "на карандаше" и их перемещения отслуживаются, "закрыть" вора в законе в Грузии - дело считанных минут.

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