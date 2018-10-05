Как минералка поможет вывести пятна с обивки мебели

Пятна на обивке мебели могут свести с ума кого угодно. Особенно сильно они раздражают хозяек-перфекционисток, которых даже самое маленькое пятнышко способно буквально довести до слез.

Обидно еще и то, что не всегда в борьбе за чистоту дома разрекламированные и дорогие средства помогают.

А что вы скажете, если мы посоветуем вам использовать в качестве чистящего средства обычную минеральную воду?

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, оказывается, средство, приготовленное на основе минералки способно избавить вашу мебель от самых разных видов загрязнений.

Для того, чтобы создать натуральное средство для уборки с помощью минералки, смешайте стакан любой минеральной воды, стакан уксуса и стакан жидкого мыла. Перелейте получившуюся жидкость в бутылку, распылите на пятно и оставьте на 10 минут.

Затем протрите загрязнение и смойте смесь теплой водой. Осталось высушить обивку и радоваться чистоте.

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