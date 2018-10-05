Какими вещами нельзя пользоваться сразу после покупки
В обработке нуждаются не только продукты. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какими вещами нельзя пользоваться сразу после покупки.
1. Одежда
Новая вещь совсем не значит, что чистая. В магазине ее хватали сотни рук и мерили десятки людей. А как и где она хранилась, мы уж точно не знаем. Обязательно стирайте рубашки и юбки перед ноской.
2. Обувь
О том, что туфли нельзя мерить на босую ногу, знают все. Дело даже не в грибке, которым пугают фармацевтические производители. Согласно экспертизам, поскольку множество людей до вас могли мерить какую-либо обувь, есть вероятность того, что она сохранила на себе все их болячки и микроорганизмы. Новые ботинки достаточно один раз обработать спиртом или разведенным уксусом.
3. Постельное белье
Простыни и наволочки никто не мерил и не трогал, но на завершающей стадии их производства применяются определенные химикаты - формальдегид и карбамидоформальдегидная смола для защиты при упаковке и транспортировке. Стирать перед использованием.
4. Посуда
Все мы ели из пластиковой посуды, которую только что достали из упаковки. Однако новые стеклянные стаканы и фарфоровые тарелки надо помыть, прежде чем подавать на стол, а вот чугунные сковородки даже прокалить с солью.
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