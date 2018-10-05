Секреты лучшей в мире овсянки

Плохой завтрак может испортить целый день. А овсянка традиционно занимает первую строчку рейтинга плохих завтраков. А все потому, что почти никто не умеет ее готовить действительно правильно и вкусно. Отсюда родом все эти детские страхи о мерзкой и скользкой каше, которую заставляют есть через силу, потому что якобы полезно. Овсянка действительно один из самых полезных вариантов для завтрака, но ее слишком легко превратить в утренний кошмар, если совершить пару типичных ошибок у плиты. Чтобы этого не произошло, нужно буквально понять, как устроены овсяные хлопья и чего от них ждать в разных условиях приготовления. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на steaklovers.ru.

Не использовать воду

Вероятно, каждый слышал, что овсянка - это очень питательный завтрак, который способен избавить нас от чувства голода до самого обеда. Но никто не знает, что это золотое правило работает, только если вы варите ее с молоком, а не с водой. Подойдет также соевое молоко, если вы избегаете лактозы. Но чтобы наверняка обеспечить то количество белка, которое при взаимодействии с клетчаткой образует полноценный завтрак, можно добавить в кашу орехи или семена. Заодно это улучшит текстуру и вкус блюда и навсегда избавит вас от отвращения к овсянке.

Использовать подходящую емкость

Для приобретения оптимальной и приятной консистенции овсянке нужно достаточно воздуха. Возможно, вы замечали, как во время приготовления в каше образуются большие пузыри, которые могут забрызгать все вокруг, лопаясь. Это именно тот воздух, которому нужно позволить сделать свое дело. Поэтому стоит брать кастрюлю немного больше, чем вы планируете сварить каши. Тогда процесс будет безболезненным, а результат - более качественным.

Тайминг

Когда речь идет о добавлении овсяных хлопьев в жидкость, в которой вы собираетесь ее варить, не может быть единого совета. Но стоит знать, что более сливочная и вязкая структура будет у каши, если добавить хлопья в момент интенсивного кипения жидкости. Но если вам нравится, чтобы сохранилась текстура овсянки, а хлопья не слипались между собой, нужно добавлять их прямо в холодную жидкость и нагревать уже одновременно.

Даже если вы любите сладкую овсяную кашу, вам необходимо ее посолить, чтобы почувствовать, помимо сладости, ее настоящий вкус. Но если вы опоздаете и положите соль в овсянку слишком поздно, никакого вкуса, кроме собственно вкуса соли, вы не почувствуете. Запомнить легко - нужно класть соль одномоментно с овсяными хлопьями, тогда она отлично выполнит свою функцию.

Контроль

Овсянка - это не то блюдо, которое можно поставить на плиту, засечь время и уйти. Она требует постоянного участия. Даже если вы готовите овсянку в микроволновой печи, следует каждые 45 секунд открывать дверцу и перемешивать кашу. В случае приготовления на плите мешать нужно непрерывно, стараясь, чтобы формирующиеся пузыри лопались не самопроизвольно, а с вашей помощью.

Торопливость

Принято считать, что овсянка - блюдо моментальной готовности. Это так, если речь идет о хлопьях быстрого приготовления, в которых практически не осталось полезных веществ и нужной клетчатки. Если же вы готовите настоящие овсяные хлопья, не следует торопиться. Им нужно достаточно времени, чтобы вобрать в себя жидкость и приобрести мягкую сливочную текстуру. К тому же, если достаточно хорошо и долго мешать овсянку, лишний крахмал высвободится и каша станет более нежной и менее липкой.

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