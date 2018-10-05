Как Сталин был связан с Рокфеллерами и друге секреты «вождя народов»

Какие загадки оставил после себя Иосиф Сталин? На этот вопрос, со ссылкой на материал russian7.ru ответит Day.Az.

Дата рождения

Дата рождения Иосифа Сталина - спорный момент его биографии. Выбор идёт между двумя датами: 21 декабря 1879 и 18 декабря 1878 года. На вторую дату указывает выписка из метрической книги Горийской Успенской соборной церкви, где говорится о рождении у родителей Виссариона Ивановича Джугашвили и его жены Екатерины Георгиевны (девичья фамилия - Геладзе) сына Иосифа.

Смену Сталиным истинной даты своего рождения можно объяснить как прагматическими причинами, так и эзотерическими. С прагматической стороны, смена года рождения была связана с тем, что отмечать пятидесятилетие "вождя" в 1928 году было весьма неуместно: год выдался невероятно сложным и сумел вместить в себя всё, от высылки Троцкого до крестьянских бунтов. Но смену дня рождения ничем, кроме эзотерики, не объяснить. Существует версия, что на смену Сталиным даты своего рождения повлиял Гурджиев, с которым Сталин учился в одной семинарии. Ректификация даты позволила Сталину взять и удерживать власть.

Почему - Сталин?

Больше полувека Россией управляли люди под псевдонимами. Можно предположить, что это связано с тем, что советские вожди вышли из подпольных ячеек и царских каторг, но если начать разбираться, оказывается, что причины к смене имени у каждого из революционеров были свои. Какие же причины к смене имени были у Иосифа Джугашвили?

За всю жизнь у Сталина было три десятка псевдонимов. При этом показательно, что Иосиф Виссарионович не делал из своей фамилии тайны. Кто сейчас вспоминает Апфельбаума, Розенфельда и Валлаха (Зиновьев, Каменев, Литвинов)? Но Ульянов-Ленин и Джугашвили-Сталин - на слуху. Сталин выбрал псевдоним вполне сознательно. По мнению Вильяма Похлебкина, который посвятил этому вопросу работу "Великий псевдоним", при выборе псевдонима совпало несколько факторов. Реальным источником при выборе псевдонима стала фамилия либерального журналиста, вначале близкого к народникам, а затем к эсерам Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных русских профессиональных издателей периодики в провинции и переводчика на русский язык поэмы Ш.Руставели - "Витязь в тигровой шкуре". Сталин очень любил эту поэму.

Что читал?

Вопреки расхожему представлению о том, что из всей революционной когорты Сталин был чуть ли не самым простым, "от сохи", он был весьма образован. Не стоит забывать о его учебе в семинарии. Сталин мог читать Платона в подлиннике, а это уже о многом говорит. У него была огромная библиотека. Большую часть своих книг он просматривал, а многие внимательно читал. Некоторые - читал по несколько раз. Сталин читал книги, как правило, с карандашом, а чаще всего с несколькими цветными карандашами. Многочисленные пометки, подчеркивания, выносы фраз, комментарии на полях красноречиво говорят о том, что Сталин с большим вниманием прочитывал литературу, а образ "своего парня" для пролетариата был только образом.

Сталин и Матрона

Существует предание, что накануне битвы за Москву в 1941 году Иосиф Сталин тайно посещал блаженную Матрону. Якобы старица благословила главу страны, и вскоре немцы были отброшены от Москвы. Интересно, что эта встреча запечатлена в клеймах нескольких житийных икон святой Матроны.

Сталин и нефть

Один из самых спорных вопросов, касающихся личности Сталина и его успешной политической карьеры - его связь с нефтяными магнатами и, в частности, с Рокфеллерами и Standart oil. То, что нефтяные компании были одними из "заказчиков" русской революции, сегодня уже не является тайной за семью печатями, но до сих пор не ясна роль Сталина в организации бунтов в Баку, когда намеренно сжигались нефтяные вышки Ротшильдов. Тема отношений Сталина и Рокфеллеров - бесконечное поле для конспирологических теорий, но то, что Сталин до определенного времени зависел от западных денег - однозначно.

Эзотерика

С подачи Сталина официальной символикой СССР стала пятиконечная звезда. Сталин знал, что пентаграмма обладает очень мощным энергетическим потенциалом и является одним из самых сильных символов. Символом СССР могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала XX века. Свастика была изображена на "керенках", свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Фёдоровна перед расстрелом, но почти единоличным решением Сталина большевики остановились на пятиконечной звезде. История XX века ещё покажет, что "звезда" сильнее "свастики"... Звёзды засияли и над Кремлем, сменив двуглавых орлов, а экономическая деятельность государства определялась пятилетками.

Предсказание Сталина

Сталин прекрасно понимал свою значимость. Как-то он сказал: "Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!". Красиво сказал о Сталине Шарль де Голль: "Сталин не ушёл в прошлое. Сталин растворился в будущем".

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