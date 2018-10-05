Невероятные истории успеха детей
Эти истории с одной стороны вселяют надежду, а с другой - заставляют ненавидеть себя. Этим богачам не было и двадцати лет, когда они пришли к успеху, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Логан Галефф
Родители Логана рассказывают, что он начал готовить в возрасте двух лет, а уже в девять мальчику удалось выиграть конкурс рецептов "Самый креативный сэндвич". Эта победа дала старт его успешной кулинарной карьере: он уже стал счастливым обладателем нескольких престижных поварских наград, выпустил не одну книгу, а также принимал участие в нескольких передачах на телевидении.
Остин Джексон
В тринадцать лет парень основал Zuram - компанию, которая сосредоточилась на создании сайтов для малого бизнеса. Вначале первым и основным клиентом Остина был его дядя, но затем компания выросла и из небольшого семейного дела превратилась в законный бизнес.
Сегодня с Джексоном работают больше тридцати клиентов, и останавливаться Остин не собирается.
Эшли Куолс
В 2004 году, когда Эшли было четырнадцать лет, она создала незатейливый сайт Whateverlife, на котором стала выкладывать шаблоны для соцсети Myspace и консультировать по основам HTML. Шаблоны пришлись по вкусу подросткам, и мало-помалу посещаемость Whateverlife превысила совокупный трафик популярных подростковых онлайн-журналов Seventeen, Teen Vogue и CosmoGirl!. По некоторым данным, сегодня доход от Whateverlife составляет 70 000 долларов в месяц
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