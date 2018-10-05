Соцсети нашли самого классного танцующего болельщика всех времен и трибун - ВИДЕО

Молодой человек так обрадовался забитому мячу, что пустился в пляс. Эмоциональный танец явно непрофессионального танцора "лайками" свыше 700 тысяч человек. Ролик выложил у себя в Instagram пользователь под ником streetartglobe. Обезумевший от удачи своей спортивной команды молодой человек начинает прыгать, плясать, изображать что играет на гитаре. В паузах он обнимает других болельщиков. И те на радости отвечают ему взаимностью, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Парень даже пытался съехать по перилам, как в номерах вхореографов высокого класса, но они оказались слишком короткими для такого пируэта.

Комментаторы матча, конечно же, пришли в восторг. Некоторые пользователи соцсетей парня назвали гениальным, веселым, а кое-кто даже признался в любви. Но нашлись и те, которые не оценили танцевальные навыки, отметив, что не нужно предаваться танцам, если ты не профессиональный танцор.

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