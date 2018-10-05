Раскрыта неожиданная польза винограда

Группа ученых из Женевского университета выяснила, что фенольное соединение ресвератрол, содержащееся в винограде, обладает полезными свойствами для борьбы с раком легких. Об этом сообщает портал Science Daily, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Для определения этих свойств исследователи провели эксперимент с лабораторными мышами. Часть грызунов подвергли воздействию канцерогена, находящегося в табачном дыме. Также предлагалось "лечение" в виде ресвератрола. Участников опыта поделили на четыре группы: в первой, контрольной, не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй - оба вещества сразу, и еще в двух мышам давали по одному из веществ.

Ученые отметили, что предыдущие исследования ресвератрола не указывали на его эффективность в профилактике рака легких. Специалисты объяснили это тем, что вещество вводилось орально и не успевало достичь легких. Тогда они решили "ускорить" доставку вещества, вводя его через нос, и получили результаты, подтверждающие гипотезу о его пользе.

Выяснилось, что у мышей, получивших "лечение", размер опухоли сокращался в среднем на 45 процентов, чем у животных из другой группы.

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