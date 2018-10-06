Чем лес призраков в Японии притягивает туристов
Аокигахара - лес призраков, который в Японии еще называют морем деревьев, считается одним из самых мистических мест на земле. И выглядит соответствующим образом: изогнутые деревья, отовсюду свисающий мох, резко выступающие искривленные корни, пещеры и звенящая тишина.
При относительно небольшой площади, всего в три гектара, в нем очень легко заблудиться и уже не выйти, стоит лишь сойти с тропинки. Вероятно, поэтому этот лес часто выбирают самоубийцы, чтобы свести счеты с жизнью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, считается, что особой популярностью он стал пользоваться после выхода книги Сэйте Мацумото "Черное море деревьев", а позже появилась книга с названием "Подробное руководство, как покончить с собой", в которой лес был назван идеальным местом для совершения самоубийства.
Также существует еще одна легенда, в голодные средневековые времена сюда приводили пожилых и больных людей, которые уже не могли работать, а кормить их было нечем.
Сейчас на тропинках, ведущих в лес расставлены предупреждающие таблички с просьбами остановиться и не совершать последний шаг. Тем не менее в лесу регулярно находят тела, покончивших с собой людей.
Этот лес также пользуется популярностью у туристов: во-первых, он находится рядом с Фудзиямой и от него открывается красивейший вид на гору, а во-вторых, любопытство часто пересиливает страх и люди просто хотят посмотреть.
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