Самые труднодоступные места планеты - ФОТО

Человечество беспрерывно исследует свою родную планету. Но на Земле все еще существует необитаемая местность. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых труднодоступных местах планеты.

Новогебридский жёлоб

Не исследовался человечеством до недавнего времени. Он находится на краю Кораллового моря. Был открыт в 1910 году. Только в 2013 году исследователи отправили туда беспилотный батискаф, который обнаружил там ярко-красных креветок.

Гора Канкар-Пунсум

Гора в Бутане, на которую долгое время никто не пытался взобраться. В 1994 году она была закрыта для людей. Но, несмотря на запрет, в 1998 году группа японских альпинистов попыталась взобраться на нее со стороны Тибета. Но Бутан не одобрил этот поступок. Другим скалолазам даже не всегда удавалось найти гору.

Антарктида

Единственный континент, не имеющий коренного населения. О существовании Антарктиды узнали лишь в начале 19 века. Но даже после открытия она почти не исследовалась. В 1911 году норвежский исследователь стал первым человеком, который дошел до Южного полюса. На этом континенте невозможно жить из-за вечной мерзлоты. Человечество недавно занялось более подробным изучением Антарктиды.

Пустыня Атакама

Она расположена на западном побережье Южной Америки и является территорией Чили. Там практически отсутствует вода. Эта пустыня отдаленно напоминает поверхность Марса. Именно поэтому Nasa проводит там свои испытания, а также там удобно наблюдать за звездами.

Намибия

Намибия - это страна на юго-западе Африки. Вместо людей там проживает четверть всей популяции гепардов мира. Намиб - старейшая пустыня на планете. Часто ее используют как съемочную площадку для голливудских фильмов. Также там живут дикие лошади, и никому не известно, как они туда попали.

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