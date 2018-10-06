Не совсем правдивые «факты», известные нам с детства
Когда пытаешься объяснить десяткам школьников некоторые моменты истории и науки, порой бывает легче придумать что-то более запоминающееся.
Однако преподнесение истории в упрощённом варианте ещё никому не приносило пользы.
Точно так же и в других предметах. Нет, яблоко не падало на голову Ньютону. И да, Плутон так и остаётся планетой, просто это особый вид планет.
Как и во многих мифах, в этих историях часто существует зерно истины, просто всё это не совсем так, как вам рассказывали. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям не совсем правдивые "факты", известные нам с детства.
МИФ: Хамелеоны меняют цвет, чтобы маскироваться
В массовой культуре хамелеон - это колючая ящерица, меняющая цвет своей кожи под любой оттенок или рисунок в её окружении. Из-за такого убеждения хамелеонами часто называют маскировочную военную технику и талантливых актёров.
Но свои потрясающие возможности по смене цвета они, в основном, используют для поддержания определённой температуры тела и для коммуникации с другими хамелеонами, а не для того, чтобы прятаться от хищников.
В любом случае, каракатица гораздо больше преуспела в сливании с окружающей средой.
МИФ: Христофор Колумб открыл Америку
Высадка Колумба на берег
Убеждение, что Колумб открыл Америку, очень распространено. Согласно данным исследования, проведённого Мичиганским университетом в 2005 году, 85% американцев уверены, что континент открыл Колумб, и только 2% опрошенных смогли ответить правильно, что Колумб просто не мог открыть Америку, поскольку коренные американцы тогда уже жили на континенте.
Многие историки считают первым европейцем, приплывшим к берегам Америки, скандинавского мореплавателя - викинга Лейфа Эрикссона, который проплыл от Гренландии до канадского Ньюфаундленда примерно в 1000 году нашей эры.
Личность Колумба исторически значима, потому что в 1492 году он привёз в Америку болезни, убившие большую часть коренных американцев, населявших континент (некоторые предполагают, что погибло около 90%), и проложил путь европейскому империализму в Западное полушарие.
МИФ: Определённые участки языка чувствуют только определённые вкусы
Согласно мифу о вкусовых зонах языка, разные части нашего языка созданы для разных вкусовых ощущений. Задняя часть языка чувствует горькие вкусы, кончик языка - для сладких вкусов и так далее.
Это неправда. Вкусовые рецепторы расположены по всей поверхности языка, и все они воспринимают любой вкус.
Да, некоторые вкусовые рецепторы более восприимчивы к определённым видам вкусов, но по данным Центра запаха и вкуса в университете Флориды разница незначительна, и расположение этих рецепторов не соответствует так называемой "карте языка".
МИФ: Авраам Линкольн освободил рабов
Авраам Линкольн подписывает Прокламацию об освобождении
Историческая интерпретация освобождения Линкольном рабов в США не столько ошибочна, сколько упрощена. История гласит, что Линкольн боролся в Гражданской войне против рабства, а Прокламация об освобождении и 13-я поправка к Конституции Соединённых Штатов были юридическими инструментами для прекращения рабства.
Но в этом рассказе сами рабы уходят в тень, а главная роль отдаётся одному белому человеку. Однако Линкольн предпочёл вести Гражданскую войну и принять юридические меры, чтобы предоставить гражданство бывшим рабам, в то время как сами рабы веками боролись за то, чтобы их официально признали людьми и избавили от рабства.
"Линкольн продвигался медленно и с явной неохотой к тому, чтобы эта война стала войной за свободу от рабства. В то же время чёрные лидеры, сторонники отмены рабства, радикальные республиканцы и сами рабы хотели, чтобы он двигался вперёд", - писал в своей книге "Кто освободил рабов?" историк Гражданской войны Джеймс МакФерсон.
МИФ: Рабство в Америке существовало только на Юге
Джордж Вашингтон на своей ферме около 1855 года
В Америке всегда были движения за освобождение от рабства, но рабство существовало в каждой колонии. Массачусетс на севере США стал первой колонией, узаконившей рабство, а в 1720 году около пятой части населения Нью-Йорка было рабами. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, как и прочие отцы-основатели, владели сотнями рабов.
Только после Войны за независимость движение за освобождение от рабства стало важной политической силой. Теперь каждый штат мог самостоятельно объявить о незаконности рабства. Штат Вермонт стал первым, вскоре его примеру последовали и другие северные штаты. К моменту начала Гражданской войны только штаты, расположенные за линией Мэйсона-Диксона, не отменили рабство.
МИФ: Исаак Ньютон открыл гравитацию, когда ему на голову упало яблоко
Исаак Ньютон размышляет о гравитации после того, как яблоко упало с дерева на землю (не на голову)
Легенда о Ньютоне и яблоке - лишь легенда, но как и многие легенды - это несколько приукрашенная версия того, что произошло на самом деле. Яблоко не падало Ньютону на голову, но он начал размышлять о гравитации, когда увидел, как яблоко падает с дерева на землю.
Это событие было описано в мемуарах Ньютона, он вспоминал, как вышел прогуляться с другом после обеда.
Конечно, сегодня наши познания в физике гораздо глубже, чем понятие Ньютона о гравитации. Он не учитывал теорию относительности, открытую Альбертом Эйнштейном спустя более 200 лет после смерти Ньютона, а развитие идей квантовой механики ещё больше усложнило теорию Ньютона.
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