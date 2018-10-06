Страны, в которых можно прекрасно отдохнуть со скромным бюджетом

Данная подборка будет актуальна не только для тех, кто выбирает, где провести ближайшие две недели отпуска, но и для тех, кто присматривается к направлениям, где можно провести зимние месяцы и не разориться при этом. Day.Az со ссылкой на passion.ru представляет страны, где вы будете отлично себя чувствовать даже с весьма скромным бюджетом.

Таиланд

Не зря в эту страну ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. Комфортный климат, низкие цены и развлечения на любой вкус делают это направление весьма привлекательным в глазах путешественников. Вы можете отправиться жить на тихие острова, облюбовать север (Чианг-Май) или, если вам по душе активная жизнь и ночные развлечения, остаться в Бангкоке. Многие люди, приехав в Таиланд однажды, затем возвращаются или вовсе переезжают в эту страну.

Эквадор

Вы удивитесь, но в этой стране, расположенной на северо-западе Южной Америки, можно вполне комфортно жить на среднестатистическую зарплату стран СНГ. Конечно тем, кто привык к шумным мегаполисам, благам цивилизации и развлечениям на любой вкус здесь будет немного скучно. Но зато те, кто ценит нормальную систему здравоохранения, сравнительно низкую стоимость жилья, свежие продукты и природные красоты, по достоинству оценят жизнь в Эквадоре.

Шри-Ланка

К счастью многих, эта страна, а точнее, остров в Индийском океане, расположенный южнее полуострова Индостан, еще не успела превратиться в мекку путешественников со всего мира, поэтому и цены здесь весьма приемлемые для наших туристов. И если вы задумываетесь о том, что здесь можно было бы пережить зиму, присмотритесь, например, к Коломбо. Этот город, где можно найти дешевое жилье, живописные пейзажи, тропический климат и вкусную еду, может стать идеальным вариантом для зимовки.

Перу

Кто бы мог подумать, что ежемесячные расходы на проживание в Лиме - городе на тихоокеанском побережье Южной Америки, столице Республики Перу, обойдется всего в 450 долларов. За эти деньги можно будет не только найти себе уютную квартирку практически в центре города, но и выбрать развлечения на любой вкус. Город-калейдоскоп Лима, столица инков Куско и мистические линии Наска, храмы Мачу-Пикчу и бурлящая жизнью дельта Амазонки - все это можно найти в Перу за весьма скромный бюджет.

Камбоджа

Несмотря на то, что для большинства европейских и американских экспатов, считающих местный уровень жизни недостаточно высоким, город Пномпень, да и вся Камбоджа, является не таким уж привлекательным местом, туристы чувствуют себя здесь весьма неплохо. Многие из них выбирают эту бюджетную и спокойную страну в качестве отправной точки, чтобы потом отсюда начать свое увлекательное путешествие по Азии. Хотя, затерянная в джунглях Камбоджа увлекательна сама по себе и заслуживает особого внимания. Здесь можно найти сотню дворцов и храмов древнего Ангкора, горные цепи, национальные парки, красивые озера, и морской курорт.

Бутан

Тем, кто присматривается к Бутану - государству в Южной Азии, расположенному между Индией и Китаем, советуем выбирать в качестве жизни столицу Тхимпху. В этом одном из самых крупных городов страны стоимость продуктов и жилья настолько низка, что вашей средней зарплаты вам вполне хватит для того, чтобы найти уютные апартаменты в центре и ни в чем себе не отказывать. Считается, что именно это место выбирают самые счастливые люди и действительно, попав впервые в эту страну, удивляешься тому, с какой теплотой, радостью и философией ко всему относятся местные жители.

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