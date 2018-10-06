Селфи опаснее акул: почему люди умирают ради фото

Согласно последним данным, с 2011 по 2017 год по всему миру погибло как минимум 259 человек, пытаясь сделать оригинальное селфи. Об этой информации сообщили ученые Всеиндийского института медицинских исследований, передает Day.Az со ссылкой на Anews. Стоит привести и другую статистику - за этот же период времени от нападения акул скончалось 48 человек. Особое место в списке стран с наибольшим числом смертельных инцидентов заняла Россия. Она идет за Индией, которая лидирует в перечне.

Исследование показало, что в мире все больше погибает людей в попытке сфотографировать себя более необычно. Средний возраст погибших при этом составляет 23 года, и хотя больше всего фото делают девушки, среди погибших "от селфи" процент представителей мужского пола - 72,5%.

Первые официально зарегистрированные случаи "смертельного селфи" относятся к 2011 году - в тот период погибло три человека. С каждым годом число подобных происшествий росло и в итоге в 2016 достигло отметки в 98 человек, а в 2017 - 93 человека. Хотя большинство погибших - люди до 29 лет, есть три случая, когда погибали и пожилые люди (60-69 лет).

Говоря про обстоятельства гибели, чаще всего любители фотографироваться погибают, упав с борта судна или обрыва (~70 случаев). Второе место занимают несчастные случаи в транспорте (51), далее идут происшествия с огнем (48) и падение с высоты (48). Случалось так, что авторы селфи погибали от ударов током (16), от неосторожного обращения с оружием (11) или смертельного фото с дикими животными (8).

Больше всего за эти 6 лет погибло именно жителей Индии - 159. По мнению авторов исследования, все дело в том что Индия является страной, в которой проживает самое большое количество людей возрастом до 30 лет. А учитывая, что среди индийской молодежи популярны групповые селфи, неудивительно что часто жертвами одного случая становится несколько человек.

​Второе место в мире занимает Россия. Хотя по сравнению с Индией, количество смертельных случаев здесь намного ниже - всего 16 человек. Далее следуют США, где больше всего погибло от неосторожного обращения с оружием во время фото - 14 человек. Следом - Пакистан (11), Филиппины, Шри-Ланка и Турция - по 5 случаев на страну. Замыкает список Китай, где несмотря на большое количество населения всего 4 трагических случая.

Впрочем, ученые отметили, что эти данные нельзя назвать полными. Все дело в том, что часто случаи гибели людей при подобных обстоятельствах оформляют как просто несчастные случаи.

Так или иначе, ученые подчеркнули, что сами по себе селфи нельзя назвать вредными или опасными. Опасность несет лишь поведение человека - когда он готов рисковать ради крутого фото. Из-за того, что чаще всего подобное желание проявляется у подростков, ученые призывают власти начать просветительскую работу с молодежью. Кроме того исследователи рекомендуют обозначить многие опасные зоны как запрещенные для селфи.

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