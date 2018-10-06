Несмотря на то, что у ежей есть колючки, многие считают их вполне безобидными животными. Однако это далеко не так. Ежи могут быть очень опасны. При общении с ними человек рискует получить множество неприятных сюрпризов. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему надо остерегаться ежей.

Бешенство

Прежде чем взять ежа, который внезапно оказался на лесной тропинке, в руки, в первую очередь, необходимо помнить о том, что это пусть и маленькое, но все-таки дикое животное. А значит, ему никто не делает прививок. Ежи могут легко заразить человека различными вирусами, в том числе бешенством. Сотрудница ветеринарной лаборатории Белгорода Елена Горбенко в интервью "Вести FM" поведала о том, что вирус бешенства легко подцепить через укус. У ежей хоть и небольшие зубы, но прокусить кожу они способны.

Среди животных, способных стать для человека источником данной инфекции, Роспотребнадзор в числе прочих называет и ежа. Несмотря на то, что на первых местах в подобных списках чаще других оказываются домашние животные (кошки и собаки), а также лисы, бешеные ежи встречаются в сводках этого и других ведомств тоже регулярно. Так, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" сообщает, что за 2017 год зарегистрирован один случай заражения бешенством от ежа. Казалось бы, совсем немного. А между тем случаев инфицирования этим заболеванием от лис, которые гораздо чаще ежей становятся разносчиками бешенства, зарегистрировано в том же районе 5.

Гельминты и "еже-час"

Кроме того, ежи являются разносчиками самых разнообразных паразитов. Эту сторону вопроса тщательно изучили Н. Ю. Кириллова и А. А. Кириллов и изложили результаты своей работы в научном труде "Обзор гельминтофауны мелких млекопитающих Жигулевского заповедника". У насекомоядных, коими и считаются ежи, исследователи нашли 28 видов гельминтов. Авторы исследования предупреждают, что для человека имеется реальная опасность заразиться гельминтозом от этих животных.

Среди населения бытует мнение, что иголки ежа ядовиты. Но это самый обыкновенный миф. Тем не менее на ежовых колючках могут оказаться блохи или энцефалитные клещи. При контакте с животным эти насекомые с легкостью перекочуют на тело человека. Не случайно именно с помощью ежей, большую часть времени проводящих в траве, специалисты выявляют распространенность клещей на той или иной территории. Ежа просто выпускают побегать в течение 60 минут, а затем считают количество клещей, собравшихся на теле зверька. Такая единица измерения так и называется "еже-час".

Другие болезни

Зарубежные ученые Чомел и Райли в своей работе "Ежовые зоонозы" утверждают, что ежи являются переносчиками таких заболеваний как желтая лихорадка и вирус герпеса, а также служат источником заражения грибками-дерматофитами, которые в свою очередь вызывают микроспорию (то есть стригущий лишай).

В ходе анализа результатов исследований выяснилось также, что от ежей можно заразиться и сальмонеллезом. По данным ученых, бактерии сальмонеллы имеются в организмах как минимум 40% особей. Кроме того, у некоторых представителей насекомоядных эксперты нашли даже грибок Candida albicans, благодаря которому развивается кандидоз (молочница).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook