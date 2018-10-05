10 фильмов про учителей, которые меняют мир

Учитель - волшебная профессия. Ведь можно взять и подарить миру нового Эйнштейна, Склодовскую-Кюри, крутого авиаконтруктора или божественного музыканта. А можно просто растить детей думающими, добрыми и открытыми. И мы даже не знаем, первое или второе изменит мир сильнее!

В честь Дня учителя Day.Az со ссылкой на ivi.ru представляет подборку фильмов о крутейших учителях и желает всем таких встретить.

Общество мертвых поэтов

Академическое образование часто сводится к зубрежке параграфов и наполнению головы фактами. А научить понимать и чувствовать в образовательную программу не входит. Даже если речь идет о литературе. Учитель Китинг не только показал своим ученикам богатство английского языка и литературы, но и научил их её переживать. Научил наслаждаться и радоваться. Пусть всего один класс, но и это великолепный вклад в этот мир.

Учитель на замену

Генри Барт (его играет Эдриан Броуди) - учитель на замену, которого управление отправляет в ту школу, где в педагогическом составе внезапно образовалась "дыра". Его очередное назначение - английский язык и литература в учебном заведении, где никого не удивляют мат, неуважение к учителям и агрессия. Это не шаблонное кино об отношениях, складывающихся между классом и преподавателем. Это рассказ о том, что не нужно судить человека по первому впечатлению, и о том, что за каждым неблагополучным подростком стоит история.

Держи ритм

Истории про жестоких и озлобленных детей и педагога, который сделал их открытыми и целеустремленными, наверное - самые популярные, потому что результаты лучше всего видны на контрасте.

И потому, что достучаться до закрытых сердец - сложный путь, с которого так и подмывает сойти. И поди же ты, увлеки этих "отморозков" танго, вальсом и фокстротом.

Большая перемена

Волшебный, добрый, трогательный и пронзительный фильм об учителе в вечерней школе. Сейчас мало кто знает о том, что это такое. В ней учились взрослые, которые по какой-то причине не получили среднее образование, но решили, что оно им надо для себя или для галочки. Часто учителя в такой школе были младше своих учеников, головы которых были заняты работой, семьями и детьми, а не литературой и алгеброй.

Октябрьское небо

Это реальная история инженера NASA Хомера Хикэма, сына шахтёра, который, будучи подростком, под впечатлением от запуска советского спутника решил построить ракету. В их городке все были шахтерами, и другого было не дано.

Не опустить руки и доказать, что это не он виноват в пожаре, произошедшем одновременно с запуском ракеты, помогла Хомеру его учительница и учебник математики.

Американская история Х

Когда смотришь эту душераздирающую драму о нацизме, как-то ускользает от внимания тот факт, что кино называется так же, как сочинение, которое чернокожий директор школы Боб Суини задает написать своему ученику Дэнни Виньярду. А еще плохо откладывается в голове, что директор школы - тот, кто поддерживал в тюрьме осужденного за жесточайшее убийство чернокожих грабителей Дерека, выступал в его защиту и помог сократить срок заключения. Тот, кто изменил этих двоих.

Улыбка Моны Лизы

Во времена, когда смыслом жизни успешной женщины было получить образование, срочно выйти замуж и уехать жить в красивый дом с удобной кухней, в школе для богатеньких и избалованных девиц появилась учительница Кэтрин Энн Уотсон. Она рассказывала бредящим о замужестве девушкам о их свободе, об искусстве, убеждала поверить в себя и открывала в них новое. Это была капля в море того мира, где у женщины не было никаких прав. Но это была та самая капля, которая точит камень.

Умница Уилл Хантинг

У Уилла Хантинга феноменальная память и потрясающие математические способности, на которые он забил. Он работает в крутейшем университете, но уборщиком.

Волею судеб и суда, на котором его будут судить за драку, Уилл встретит профессора математики, а тот сведет его с учителем и психологом. Великолепная драма с Робином Уильямсом, который смог сам и помог другому.

Писатели свободы

В центре внимания оказываются ребята из криминального района, в котором полно представителей самых разных национальностей. У них разная культура и происхождение, но есть и общее: все они выросли среди уличных банд и постоянных разборок, теряя близких и друзей. Вот в какую атмосферу попадает белая учительница с немного аристократическими повадками, но чутким и отзывчивым сердцем. Фильм основан на реальных событиях. Сценарий к нему (как и одноименную книгу) написала Эрин Грювелл - та самая учительница, с которой приключилась эта история. В конце фильма можно увидеть самих учеников (не актеров), и это чертовски трогательно.

Человек эпохи Возрождения

История о Билле, уволенном из рекламного агентства. Бюро по трудоустройству не смогло предложить ему никакой подходящей работы, и мужчина согласился отправиться в тренировочный лагерь армии США, где требовался преподаватель, который хотя бы попытается вложить в головы новобранцев немного знаний. Добрая и немного грустная комедия с Дэнни ДеВито.

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