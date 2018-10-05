Тест: угадайте героиню книги по цитате

Помните ли вы, как выглядела Наташа Ростова - героиня романа Льва Толстого "Война и мир"? Какой предстала перед читателем дерзкая Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл? Чем запомнилась Лиза из "Барышни-крестьянки" или Маша Троекурова из "Дубровского"? И что вытворяла Маргарита из романа Булгакова?

Мировая литература изобилует красавицами: несчастными, коварными, беспечными. И писатели не жалеют слов, дабы подробно описать их прелести. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет интересный тест. Пройдите его и попробуйте угадать героиню по цитате, описывающей ее внешность.