Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети - ВИДЕО

В сети набирает популярность Instagram черного кота по имени Монк, обладающего из-за неправильного прикуса клыками, значительно превышающими обычные размеры. По словам владелицы кота, ее питомец отнюдь не страдает от этого дефекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хозяйка, проживающая в Нью-Йорке, приобрела для кота костюм самого известного вампира в истории - Дракулы. А "фотосессия" на фоне могильных плит помогла полностью завершить образ.

На данный момент на страницу Монка и его брата Бина подписались более 88 тысяч пользователей.

В 2016 году сообщалось о четырехлетнем коте Рори, у которого по медицинским причинам пришлось удалить все зубы, кроме клыков. Вследствие этого черный короткошерстный кот приобрел весьма готический вид.

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