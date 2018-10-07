Почему у мам-эгоисток самые счастливые дети

Психологи на стороне "эгоисток". Это следует из многих популярных книг. Так, к примеру П. Друкерман - автор бестселлера "Французские дети не плюются едой", поёт целую оду француженкам, которые выходят на работу через 2 месяца после родов, спят по ночам и следят за внешностью! Оставить младенца на попечение бабушки и пойти по клубам никто не призывает! Речь лишь о том, как, будучи мамой, не потерять себя как личность, - то есть о здоровом эгоизме. Day.Az со ссылкой на detstrana.ru расскажет, почему у таких матерей самые счастливые дети.

Чего не делает мать-"эгоистка"?

Не действует в ущерб себе. С красными от недосыпа глазами и голодная она не пойдёт с коляской в парк. На такие случаи есть балкон, тоже со свежим воздухом! Пока малыш спит там, она подремлет и спокойно пообедает.

Не допускает гиперопеки. Следить за каждым шагом ребёнка, боясь отойти в туалет, утомительно и непродуктивно. Проще дать ему ползать и играть самому, обезопасив пространство вокруг.

Не зацикливается на "развивашках". Сложно не согласиться с психологом Анной Быковой: игры и общение с мамой ребёнку нужнее, чем умение читать в 2,5 года и занятия в кружке для маленьких композиторов. А для этого не нужно ехать на край света, тратя уйму сил.

Не выискивает у ребёнка болезни. Для типичных "яжматерей" это особый "деликатес" - ловить сочувствующие взгляды, всю себя посвящая "больному" ребёнку. "Ему год, а он не читает стихи!", "Все ходят, а он нет - бегом к ортопеду!". Постоянно нервничать и таскать ребёнка по платным (обязательно платным!) неврологам и логопедам - любимое развлечение многих "неэгоистичных" мам.

Не тратит последнее на брендовые вещи для крохи. Ограничен бюджет? Разумно признать: из ивановских ползунков малыш вырастет так же быстро, как из комбинезона от Ральфа Лорена, который 3 недели летел из США.

Что делает мать-"эгоистка"?

Не отказывается от грудного вскармливания без веских причин. Она понимает, как это удобно: ребёнок заплакал ночью - грудь; заболел - грудь; хочется полежать, а ребёнок кричит - грудь! Никакой возни со стерилизацией, бутылочками, сосками и подбором смесей. А какая экономия!

Заботится о себе. Речь даже не о маникюрах, а о базовых потребностях: вовремя есть, следить за гигиеной и по возможности высыпаться.

Принимает помощь. Вернулся с работы муж, пришла в гости бабушка - к чему геройствовать, падая от усталости? Поменяют подгузник и поиграют в "ладушки" они точно не хуже мамочки.

Имеет любимое занятие. У кого-то это хобби, а у кого-то - фриланс для души, отнимающий пару часов в день. "Эгоистка" никогда не потеряет себя в декрете.

Помнит о муже. Семья - это не только мама и ребёнок. Папа тоже нуждается в заботе: чистой одежде, вкусных ужинах и, наконец, сексе. А взамен он однажды сам предложит посидеть с малышом, чтобы его любимая "эгоистка" лишний часок поспала.

Причём тут дети?

Притом, что дети - эмпаты, которые считывают эмоции. Если мама счастлива, доставляя себе маленькие радости, дети тоже научатся быть счастливыми.

Не ограниченные в играх и пространстве и не обременённые гиперопекой, дети мам-"эгоисток" быстрее развиваются и лучше общаются со сверстниками. От них не требуют постоянной отдачи: "Я полгода водила тебя на гимнастику, а ты не стала Алиной Кабаевой!". Они уверены в себе: мама принимает их такими, какие они есть, свободными в выборе хобби и жизненного пути.

И наконец, у этих детей есть детство. Мама-"эгоистка", умеющая восполнять жизненный баланс и заботиться о себе, никогда не будет ныть в присутствии ребёнка. И в 3 года он не станет маленьким взрослым, беря на себя заботу о ней.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook