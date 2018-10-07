Как готовят себе преемников "воры в законе"

По тюремным понятиям подготовка нового поколения воров требовала особой тщательности и соблюдения законов преступного мира. Новички проходили специальную "академию", после чего успешно сдавшие соответствующие "экзамены" закреплялись в новом статусе криминальной иерархии. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Наставник - вор-козлятник

В начале ХХ века воспитанием молодого поколения преступников занимались так называемые воры-козлятники. Тогда производное от слова "козел" еще не имело уничижительного значения и не указывало принадлежность к масти зэков, сотрудничающих с лагерной (тюремной) администрацией. "Козлятник" - вор-профессионал, обучать "пацанов" он мог как на свободе, так и за решеткой. В тюрьме этот процесс был более предпочтительным, поскольку не влек за собой никаких последствий для обучаемого в плане перспективы уголовного наказания. А воровать у своих в заключении во все времена считалось западло.

Институт подготовки вора на криминальном жаргоне назывался "академией", и учеба в нем продолжалась, как минимум, три года. В течение этого периода к "пацану" присматривались и прикидывали, годится ли он для вступления в воровскую общину. По истечении срока воровских "курсов" собиралась специальная сходка, на которой "пацана" после произнесения им определенной клятвы нарекали общепризнанным вором. Наиболее преданные ворам в законе и авторитетные "выпускники" "академии" могли на такой сходке получить статус "положенца" (кандидата в воры в законе).

Одна из прямых обязанностей законника

Привлекать в воровскую среду молодежь - непременная обязанность настоящего вора в законе. Более того, контрагитация "пацанов", отталкивание их от воровских традиций считаются у "законников" подрывом основ воровского бытия и карается смертью.

На воле воры вовлекают в свою среду подростков и юношей, всячески романтизируя и героизируя образ жизни преступника. "Наставник" находится в постоянном контакте со своим "учеником" - приучает его к употреблению спиртного, наркотиков, общению с легкодоступными женщинами, одалживает деньги, показывает, как надо играть в карты "на интерес". Постепенно молодой человек оказывается в зависимости от своего старшего товарища, в том числе и материальной. Долги надо отдавать и доставать средства на продолжение разгульной жизни, которая неискушенному юноше уже понравилась.

Вор берет новичка на дело, где воровские приемы отрабатываются на практике. "Ученик" после этого становится подручным своего "учителя", его батраком.

"Абитуриенты" для воровской "академии" чаще всего набираются из неблагополучных семей или просто с улицы. Это бродяги, воспитанники детдомов, юные хулиганы, мелкие воришки. Поначалу они используются как сбытчики краденого, разведчики, связные или порученцы. Облеченные "доверием" воров становятся их оруженосцами, они перегоняют угнанные автомобили, доставляют тот или иной товар по назначению.

В последнее время воры стали направлять юношей в различные борцовские секции, чтобы подготовить из них контингент для силовых акций, и даже в вузы МВД - для создания сети своих людей в органах внутренних дел.

Воры активно вербуют молодое пополнение в среде неформальных молодежных объединений, стараясь со временем превратить их в криминальные структуры. Наиболее ярко этот процесс прослеживался на примере создания в начале 90-х годов организованных преступных группировок (ОПГ) - в частности, Люберецкая ОПГ образовалась из юношей-культуристов, ее курировал вор в законе Олег Шишканов (Олег Раменский).

Молодняк - "подушка безопасности"

Исследователи криминальных традиций считают, что вовлечение молодого пополнения в воровскую среду - это не только и не столько дань традициям, стремление не прервать "жизненный цикл" преступного мира, сколько желание законников обеспечить себе личную безопасность. Вор при организации и совершении преступления только указывает и подстрекает, оставаясь при этом в стороне и загребая жар чужими руками.

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