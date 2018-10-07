Известные нам с детства "факты", которые на самом деле являются мифами

Когда пытаешься объяснить десяткам школьников некоторые моменты истории и науки, порой бывает легче придумать что-то более запоминающееся.

Однако преподнесение истории в упрощённом варианте ещё никому не приносило пользы.

Точно так же и в других предметах. Нет, яблоко не падало на голову Ньютону. И да, Плутон так и остаётся планетой, просто это особый вид планет.

Как и во многих мифах, в этих историях часто существует зерно истины, просто всё это не совсем так, как вам рассказывали. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям не совсем правдивые "факты", известные нам с детства

МИФ: Альберту Эйнштейну в школе не давалась математика, и вообще он ужасно учился

Эту историю хорошо рассказывать детям: даже если ты плохо учишься в школе, у тебя всё ещё есть шанс стать гением, когда вырастешь.

Примеры поздно проявившихся талантов можно найти повсюду, но Эйнштейн к ним не относится. Он всегда прекрасно разбирался в математике и в других предметах.

Возможно, миф о том, что он провалил экзамен по математике идёт со времён, когда он не поступил в Цюрихский политехнический институт. Но тогда прошло уже несколько лет после окончания им школы, к тому же он плохо говорил по-французски, а именно на этом языке проходили экзамены. Более того, он сдал экзамен по математике, а провалился на языке, ботанике и зоологии.

Существует ещё много мифов об Эйнштейне, не имеющих ничего общего с правдой. Например, читать он научился рано, и у него не было трудностей с обучением.

МИФ: Бриллианты делают из крепко спрессованного угля

И уголь, и алмаз образуются из углерода под давлением земной поверхности, вероятно отсюда и произошёл этот миф. Но углерод, из которого получаются алмазы - гораздо чище, а процесс превращения требует гораздо больше тепла и давления.

МИФ: Согласно всем законам авиации, пчела никак не может летать

Как уверяет миф, крылья пчелы слишком маленькие, чтобы оторвать её пухлое тельце от земли. Но пчёлы, конечно же, летают, поскольку им абсолютно всё равно, что люди считают невозможным.

И шмель может летать. Идея могла появиться из-за того, что шмели достаточно большие, они весят около грамма, а крылья у них достаточно маленькие - около одного квадратного сантиметра.

Но между реальным биологическим существом и его математической моделью - существенная разница. Пчёлы-медоносы, например, летают в основном за счёт чрезвычайно быстрого махания крыльями, что наиболее эффективно, когда надо нести что-то тяжёлое, как они часто и делают.

МИФ: Ведьм в США поджаривали как стейки

Если во Франции ведьм сжигали, в Англии их вешали. Английская традиция дошла и до Американских колоний во времена суда над Салемскими ведьмами и другой антиведьминской истерии.

Все, обвинённые в колдовстве, были повешены, кроме одного мужчины.

Джилса Кори задавили огромными камнями.

МИФ: Плутон больше не считается планетой

Международный астрономический союз (МАС) - научный совет, разрабатывающий определение термина "планета" и подобных объектов - изначально обозначил Плутон как девятую планету Солнечной системы.

В 2005 году был открыт Эрис - ещё один огромный космический булыжник в Солнечной системе. Он на 27% больше Плутона, что отослало МАС к истокам и заставило снова решать, что же называть планетой.

В итоге МАС выдвинул признаки планеты, которым не соответствует ни Плутон, ни Эрис. Поэтому ни тот, ни другой объект не может быть одной из основных планет, вращающихся вокруг Солнца.

Оба объекта были признаны планетами-карликами. Поэтому да, Плутон - это планета, только планета-карлик.

МИФ: Великая Китайская стена - единственное сооружение человека, видимое из космоса

Во-первых, то, что сооружения человека, вроде Великой Китайской стены, видны с орбиты Земли, ничего не значит, поскольку их совершенно не видно, например, с Луны.

"Единственное, что можно увидеть с Луны, - это красивый шар, практически белый, лишь немного голубого, вкрапления жёлтого и кое-где зелёная растительность", - рассказал НАСА астронавт космического корабля "Аполлон-12" Алан Бин. "С такого расстояния не видно ни одного объекта, созданного человеком".

Во-вторых, то, что вы видите, во многом зависит от погоды и от того, насколько далеко вы находитесь от нашей планеты. В 2003 году даже китайский космонавт признал, что не видел Великую стену из космоса, потому что погода была плохая.

При определённых условиях космонавты на Международной космической станции могут видеть из космоса большинство городов, египетские пирамиды и некоторые большие мосты.

МИФ: Дождевые капли имеют форму слезы

Как отмечается на американском сайте, посвящённом мелкомасштабной топографической съёмке, капли дождя по форме больше напоминают булочки для гамбургеров или бобы. Когда они становятся большими, они делятся на две. И только тогда они приобретают форму слезы, чтобы вскоре снова стать похожими на гамбургеры.

МИФ: Бедная кислородом кровь - голубого цвета

Распространённый миф гласит, что богатая кислородом кровь - красного цвета, а бедная кислородом кровь - голубого, но это ошибочное убеждение. Взглянув на свой кожный покров, вы можете решить, что вены несут в себе кровь, отличного от красного цвета. На самом деле причина в вашем восприятии света и в свойствах вашей кожи. Медициной доказано, что кровь, идущая от сердца, наполнена кислородом и поэтому она алая, в то время как кровь, идущая к сердцу - тёмно-красная.

И хоть ваши вены и кажутся вам голубыми, зелёными или лиловыми, кровь, которая течёт по ним, - красная. Если, конечно, вы не осьминог, пиявка или морской червь, у которых кровь именно таких оттенков.

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