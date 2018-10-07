Головоломка «Сколько детей в семье?»

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям головоломку под названием "Сколько детей в семье?". Для того, чтобы справиться с этой головоломкой, вам понадобится вспомнить азы алгебры.

Задание звучит так:

Средний возраст семьи (двое родителей с детьми) составляет 20 лет. Если бы один из родителей ушёл из семьи, то дети остались бы с тем, которому 40 лет. В таком случае средний возраст семьи снижается до 15 лет.

Вопрос: Сколько детей в семье?

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