Головоломка «Сколько детей в семье?»
7 октября 2018 05:10 221
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям головоломку под названием "Сколько детей в семье?". Для того, чтобы справиться с этой головоломкой, вам понадобится вспомнить азы алгебры.
Задание звучит так:
Средний возраст семьи (двое родителей с детьми) составляет 20 лет. Если бы один из родителей ушёл из семьи, то дети остались бы с тем, которому 40 лет. В таком случае средний возраст семьи снижается до 15 лет.
Вопрос: Сколько детей в семье?
Правильный ответ и объяснение ищите здесь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
06:25 147
Что будет, если неправильно спать
05:30 255
Неожиданные факты об обычных вещах
6 октября 23:54
Тина Тернер рассказала, что муж пожертвовал ей почку
6 октября 23:44
В Сирии зафиксировали обстрелы трех населенных пунктов
6 октября 23:11
"Реал" проиграл "Алавесу" в чемпионате Испании
6 октября 23:05
"Бавария" дома потерпела сокрушительное поражение от "Боруссии"
-
6 Окт. 09:24 11 791
-
6 Окт. 10:54 5 103
-
6 Окт. 10:50 3 817
-
6 Окт. 13:59 3 609
-
6 Окт. 10:34 3 174