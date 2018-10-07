К чему приводят энергетики: история американца, который лишился части мозга - ФОТО

Многие люди справляются с переутомлением и недосыпанием с помощью энергетиков. Им не мешало бы задуматься о том, как лошадиные дозы кофеина и сахара влияют на организм. Недавно, в апреле нынешнего года из-за передозировки кофеина в Южной Каролине скончался подросток, который каждый день хлестал энергетики.

На грани смерти оказался и американец Остин (фамилия не называется). Он месяцами заливал энергетиками стрессы на работе. Как передает Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru, его жена Брианна, которая тогда была на девятом месяце беременности, недавно описала в фейсбуке, как ее мир едва не рухнул.

Иллюстрации для этой истории создала фотограф Сара Ендрес. На фото - обычная семья. Отец, мать и маленький ребенок. Вот только у отца что-то страшное с черепом...

Беременность - одно из самых чудесных приключений, которые можно пережить. Ты создаешь новую жизнь. И испытываешь необычайную любовь к тому, кого пока даже не видел. Мы с Остином так ждали рождения нашего малыша! Мечтали принести его домой и окружить любовью.

...Я отчетливо помню, как свекровь разбудила меня в то злополучное утро. "Остин попал в беду", - сказала она. Что конкретно с ним случилось, она не знала.

Дорога до больницы заняла два часа. Там я узнала, что у мужа, отца моего ребенка, человека, которого я люблю всей душой, тяжелое кровоизлияние в мозг. Из-за чего? Врачи пришли к выводу (после шести анализов на токсины), что это случилось по причине чрезмерного употребления энергетиков. Остин стал их пить после того, как перешел на новую работу, где пахал как проклятый.

Операция длилась уже более пяти часов, прежде чем нам разрешили на него взглянуть. Пока все смотрели на практически неузнаваемое лицо, от которого отходили несколько трубок, я видела только лица родителей Остина. Свет покидал глаза матери, отец с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться. Они отчаянно хватались за надежду, что их ребенок проснется. А я думала о том, увидит ли наш ребенок своего отца.

На следующий день операция на мозге продолжилась и завершилась вроде бы благополучно. Дни напролет я сидела у кровати Остина. Он был в коме. Я молилась и не теряла веру, что он выкарабкается. Неважно, какой будет наша жизнь потом, я чувствовала, что готова пройти через что угодно. Лишь бы он выбрался.

Две недели я буквально жила в больнице. А потом пришло время рожать.

Мы планировали, что Остин будет присутствовать на родах. Будет поддерживать меня, держать за руку и сам перережет пуповину. Но вместо этого он лежал на больничной кровати без сознания.

Наверное, это можно назвать чудом. Остин проснулся в тот же день, когда родился наш сын. Мне пришлось прождать неделю, прежде чем увидеть мужа. А до тех пор я не отрывала глаз от сына и плакала. Он так похож на своего отца.

Оставив ребенка на попечение свекрови, я поспешила в больницу. Мне не терпелось сказать любимому, что роды прошли успешно. Состояние Остина стабилизировалось, но ему пришлось пройти еще через бесчисленное количество операций и процедур. Мой муж впервые взглянул на сына, когда тому было уже два месяца.

Сейчас Остин дома. Нельзя сказать, что мы живем нормальной жизнью. Врачи так часто приходят к нам, что я уже потеряла счет. Но главное, что мой муж жив. И продолжает сражаться.

Каждое утро я просыпаюсь засветло, чтобы накормить сына и позаботиться о муже. Провести физиотерапию и логопедическое лечение. Я помогаю ему мыться, ходить... Да вообще во всем.

Это очень тяжело, и я очень устала. Но я делаю все, что в моих силах. И буду делать.

Остин не тот, что был прежде. Не тот человек, в которого я когда-то влюбилась. Но я влюбляюсь в него вновь и вновь каждый день. Чтобы сделать его жизнь лучше. Чтобы у нашего сына был отец.

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