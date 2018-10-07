Кейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь - ФОТО

Американская актриса Кейт Хадсон впервые показала свою новорожденную дочь Рони Роуз Хадсон Фудзикава. Снимок опубликован в ее инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наш маленький бутон розы", - подписала она фотографию.

Девочка появилась на свет 2 октября. Для 39-летней актрисы это уже третий ребенок: Хадсон воспитывает двух мальчиков 14-и и 6-и лет.

Новорожденная дочка стала первым ребенком Хадсон от супруга Дэнни Фудзикава.