Кейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь - ФОТО
7 октября 2018 10:39 151
Американская актриса Кейт Хадсон впервые показала свою новорожденную дочь Рони Роуз Хадсон Фудзикава. Снимок опубликован в ее инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Наш маленький бутон розы", - подписала она фотографию.
Девочка появилась на свет 2 октября. Для 39-летней актрисы это уже третий ребенок: Хадсон воспитывает двух мальчиков 14-и и 6-и лет.
Новорожденная дочка стала первым ребенком Хадсон от супруга Дэнни Фудзикава.
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