Кейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь - ФОТО

7 октября 2018 10:39

Американская актриса Кейт Хадсон впервые показала свою новорожденную дочь Рони Роуз Хадсон Фудзикава. Снимок опубликован в ее инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наш маленький бутон розы", - подписала она фотографию.

Девочка появилась на свет 2 октября. Для 39-летней актрисы это уже третий ребенок: Хадсон воспитывает двух мальчиков 14-и и 6-и лет.

Новорожденная дочка стала первым ребенком Хадсон от супруга Дэнни Фудзикава.

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az