Точный гороскоп на понедельник

Сегодня есть риск совершить немало ошибок - звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом. Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вообще в этот день не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки - если, конечно, вы не боитесь того, что на следующий день шаги придется исправлять, а покупки везти обратно в магазин.

Овен

Сегодня Овну не стоит полагаться только на себя - самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Овен может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Овна отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Овен станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Телец

Тельцу не стоит браться за крупные проекты с участием других - ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Телец может хотя бы немного положиться, - это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Близнецов к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Близнецам сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций - и люди за ними охотно пойдут!

Рак

Раку следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Рак считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Раку стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Лев

День не склоняет Льва анализировать или вдаваться в подробности. Лев может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения - неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Льву не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Дева

Деве надо быть трижды осторожной - особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Деве покажется, что шанс сам плывет к ней в руки, сегодня ей не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Дева сможет вернуться к тому, что задумала.

Весы

Энтузиазм Весов способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Весы со своим усердным рвением сегодня могут вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все их начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Весам поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Весов активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Скорпиону придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Скорпиона сегодня это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Стрелец

Стрельцу необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Стрельца притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив - взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Стрельцу на пользу, вернув ему свежее восприятие "здесь и сейчас".

Козерог

Любой механизм, винтиком которого является Козерог (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Козерога, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Козерога подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Водолей

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Водолею действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Водолей захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Рыбы

Рыбам не следует лезть в авантюры - и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где они хотя бы чуть-чуть рассчитывают на удачу, их могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Рыбам сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

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