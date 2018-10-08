Видео реакции хаски на розыгрыш хозяина взорвало Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео того, как хозяин разыграл своего хаски.

На этих кадрах запечатлено, как человек кормил двух собак. Одному хаски он дал картофель - и тот сразу ушел с добычей в зубах. Но другому питомцу позднее досталось мясо. Первый хаски, который это заметил, не смог скрыть своих эмоций - он смотрит на сородича с таким выражением на морде, что сразу становится звездой Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Один из пользователей пошутил, что у него такое же лицо по утрам, как у этой собаки.

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