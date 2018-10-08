Парень пожалел, что подшучивал над девушкой перед своим другом - ВИДЕО

Стоящий за девушкой в очереди парень кривлялся и шутил, а его друг снимал эти действия на видео. Девушка заметила странные движения молодого человека боковым зрением и подумала, что он изображает пошлый "лыжный" жест и решила за себя постоять, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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