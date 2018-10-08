Фанат «Звездных войн» сделал гипнотический тюнинг своего авто - ВИДЕО

Мужчина установил на автомобиль невероятные диски в виде астромеханического дроида BB-8.

Пользователей социальных сетей поразило то, как оригинально подошел к техническому усовершенствованию внешнего вида своего автомобиля житель США. Очевидец заснял на видео проезжающую мимо машину. Ее диски были выполнены в виде астромеханического дроида BB-8 из популярной фантастической эпопеи "Звездные войны".

Ролик невероятными темпами начал набирать популярность в социальных сетях. Некоторые представители интернет-аудитории позавидовали фантазии владельца авто, а некоторые даже заявили, что хотят сделать такой же тюнинг, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

- Это машина моей мечты!

- Это невероятно креативно!

- Я хочу сделать также

- Вот это я понимаю - истинный фанат "Звездный войн"! - написали пользователи соцсетей.

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