Аллергия, убивающая мгновенно: что нужно знать об анафилаксии

Анафилактический шок - смертельно опасный эффект, защититься от которого крайне трудно. По разным оценкам, от 0.05% до 2% населения Земли находятся в группе риска. В его основе лежит противоречивая природа иммунитета, который, с одной стороны, ограждает организм от недугов, с другой же, при избыточной активации убивает своего носителя. Day.Az со ссылкой на ridus.ru расскажет о том, как была обнаружен анафилаксия, что может привести к летальному шоку и как оградить себя от него.

Открытие

Говоря об анафилаксии, нужно упомянуть четыре имени: Франсуа Мажанди, Поль Портье, Шарль Рише и Иван Безредка. За несколько десятилетий до Портье и Мажанди первым заметил, что инъекция небольшого количества яичного альбумина может быть фатальна для кроликов. Мажанди был вивисектором, и такие пробы были частью его ежедневной рутины. Иммунологического обоснования случившегося с кроликами тогда еще не было.

В 1902 году, работая совместно с Портье, Шарль Рише прибег к такому опыту: он выделил чистый токсин из щупалец осьминога, после чего начал вводить этот концентрат подопытным собакам, пытаясь определить летальную дозу. Выжившие после первой инъекции подопытные получали вторую через несколько недель, причем количество яда заметно уменьшалось. В этот момент Рише и открыл анафилаксию: собаки, выдержавшие критические дозы, погибали от малых, т. к. их иммунитет избыточно реагировал на антигены. Это открытие принесло ему Нобелевскую премию в 1913 году.

Открытие произвело фурор в научном сообществе. В те годы медицина была относительно несовершенной, многие тривиальные вещи еще казались загадочными и необъяснимыми. Так, противодифтерийная сыворотка, которую ввел в научный оборот нобелевский лауреат Эмиль Беринг, помогала далеко не всем пациентам.

Нередко она имела обратный, губительный эффект, фиксировались даже летальные исходы, что ставило всю технологию и ее безопасность под сомнение. Проявлялись обычные симптомы анафилактического шока: затрудненное дыхание, сбивчивый сердечный ритм, покраснение. Благодаря открытию Рише стало ясно, что проблема заключается не в составе сыворотки, а в иммунитете больного.

Нужно заметить, что параллельно это явление изучал работавший во Франции иммунолог Иван Михайлович Безредка, чьим научным руководителем был знаменитый биолог Илья Мечников. Безредка первым предложил способ, позволяющий избежать шока при вводе сывороток. Его метод был прост: вместо одной инъекции нужно делать несколько. Сначала 2−3 укола с микродозами, остальное - через 4 часа.

В чем суть анафилаксии?

Анафилактический шок - это мгновенная реакция организма на аллерген, приводящая к остановке кровообращения, кислородному голоданию и смерти. Человека ранит не сам яд или аллерген, а его собственный иммунитет, который, буквально, переоценил риски. Иммуноглобулин E (IgE) провоцирует высвобождение серотонина, гистамина, гепарина. Те вызывают спазмы гладкой мускулатуры, изменяют консистенцию крови, приводят к нарушению давления и пр. Среди его проявлений - узнаваемая сыпь, покраснение, слабость, беспокойство, беспричинный страх, наконец, мгновенный обморок.

Возбудители

Если говорить о химии аллергенов, то чаще всего к анафилаксии приводят белки или полисахариды. Список возбудителей обширен, перечислять их можно долго. В самом общем виде классификация выглядит так:

Лекарства: сыворотки и антибиотики. Витамины (B1, в частности), к сожалению, тоже входят в эту группу. Укусы насекомых, впрыскивающих яд. Это пчелы, шмели, шершни и осы. Шмели, к слову, жалят крайне редко. Высокобелковая пища: яйца, рыба, раки, коровье молоко. Латекс (в перчатках, катетерах, и пр.)

В качестве отдельного триггера выделяют даже общее переохлаждение. Вообще, в каком-то смысле все чужеродные белки могут быть аллергенами. Однако необходимо, чтобы организм контактировал с ним хотя бы раз и классифицировал их как врагов. Вид аллергена не связан с тяжестью протекания шока.

На лекарствах следует остановиться отдельно, т. к. они составляют самую большую и сложную группу возбудителей. Среди прочих нужно назвать обезболивающие, такие как новокаин и лидокаин, гормональные препараты (инсулин), антибиотики (пенициллин, стрептомицин, амоксициллин), вакцины, препараты плазмы, противовоспалительные средства.

Вышеупомянутая противодифтерийная сыворотка - один из примеров. Как видно, чересчур чувствительный иммунитет может заметно затруднить терапию других заболеваний: например, стрептомицин используется при лечении туберкулеза. Непереносимость латекса усложняет техническую сторону терапии, т. к. медицинские трубки и катетеры изготавливают, как правило, из него. Стоит отметить, что не только пчелы, осы, шмели и шершни могут спровоцировать анафилаксию. Укус совершенно безобидной божьей коровки тоже может запросто привести к шоку.

Как он протекает?

Анафилактический шок может протекать по-разному. Это зависит от индивидуального профиля организма. Так, может превалировать асфиктическая форма, приводящая к остановке дыхания. Существуют гемодинамический вариант, протекающий с нарушением кровообращения. Третий и четвертый виды поражают нервную систему или брюшную полость. Особняком стоит молниеносная форма. Чаще всего спонтанная реакция на антиген сопровождается рвотой, зудом, мгновенным падение артериального давления и предельно затрудненным дыханием.

Из явных визуальных признаков - отек места укуса или инъекции, сильное покраснение, жжение, жар. Отек гортани и спазм бронхов, как правило, следуют за ними вторым номером. Человек перестает комфортно дышать, вдох можно сделать только с усилием, слышны хрипы, пульс приобретает учащенный ритм. В сумме с обрушившимся артериальным давлением это приведет к смерти.

Как выглядит неотложная терапия?

Терапия анафилактического шока - сложный и индивидуальный процесс. Она относится к разряду интенсивной: пострадавшего немедленно помещают в реанимацию. Во всех случаях применяют адреналин. Если пациент пострадал в стационаре, ему немедленно накладывают жгут выше места инъекции и вводят адреналин. При выраженном удушье в трахею вводят дыхательную трубку. В самых сложных случаях трубку устанавливают хирургически, разрезая горло. Важны аккуратность и точность, ведь избыток адреналина усугубит положение. Колоссальное значение имеет скорость, т. к. анафилаксия порой протекает молниеносно.

За адреналином следуют препараты гормонов надпочечников (например, дексаметазон) угнетающие иммунитет. Наконец, больной получает капельницу с физраствором. Это делается для поддержания приемлемого давления и консистенции крови.

Как избежать анафилаксии?

Если говорить о препаратах или специальной терапии, то их не существует. Единственный доступный способ - изолировать себя или предельно дистанцироваться от аллергенов. Большая их часть - мощные антибиотики, обезболивающие или специальные сыворотки. Если у пациента диагностируется критическая непереносимость стрептомицина, грозящая анафилаксией, компетентный доктор не будет его применять. В прочих случаях, когда шок может спровоцировать какой-то определенный белок, имеет смысл попросту сбалансировать диету и исключить яйца или молоко.

Контакты с насекомыми можно свести к минимуму, если не есть на открытом воздухе спелые фрукты и обходить места, где те представлены в избытке, например, фруктовые рынки. Укусы божьей коровки - это редкие случаи. Здесь могут помочь только внимательность и осторожность. Опять же, не только укус может стать причиной смертельной аллергии, но и чешуйки и личинки насекомых, которые невозможно различить невооруженным глазом.

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