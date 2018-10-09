Интересные факты о самом высоком мосте в мире - ФОТО

Далеко на юго-западе Китая в 2016 году возвели поистине циклопическое сооружение. Мост через реку Бэйпаньцзян уже несколько лет занимает первое место в числе самых высоких в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com, невероятная конструкция уходит в небо на колоссальные 565 метров.

Для сравнения, знаменитая Эйфелева башня возвышается "всего" на 381 метр.

Река Бэйпаньцзян проходит между гор и ущелий. Строительство мостов здесь в принципе связано с высоким риском - предыдущий, вантовый 528-метровый мост возводили несколько лет.

Новая конструкция предназначена стать основной частью скоростной трассы, которая соединит Юньнань и Гуйчжоу, две провинции. Над высотным проектом работала настоящая армия из 1000 инженеров и техников.

Длина нового моста - колоссальные 1341 метр. Постройка мегасооружения длилась целых три года, а вся конструкция обошлась более, чем в миллиард юаней.

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