Интересные факты о самом высоком мосте в мире - ФОТО
Далеко на юго-западе Китая в 2016 году возвели поистине циклопическое сооружение. Мост через реку Бэйпаньцзян уже несколько лет занимает первое место в числе самых высоких в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com, невероятная конструкция уходит в небо на колоссальные 565 метров.
Для сравнения, знаменитая Эйфелева башня возвышается "всего" на 381 метр.
Река Бэйпаньцзян проходит между гор и ущелий. Строительство мостов здесь в принципе связано с высоким риском - предыдущий, вантовый 528-метровый мост возводили несколько лет.
Новая конструкция предназначена стать основной частью скоростной трассы, которая соединит Юньнань и Гуйчжоу, две провинции. Над высотным проектом работала настоящая армия из 1000 инженеров и техников.
Длина нового моста - колоссальные 1341 метр. Постройка мегасооружения длилась целых три года, а вся конструкция обошлась более, чем в миллиард юаней.
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