Интересные факты о самом высоком мосте в мире - ФОТО

9 октября 2018 00:52

Далеко на юго-западе Китая в 2016 году возвели поистине циклопическое сооружение. Мост через реку Бэйпаньцзян уже несколько лет занимает первое место в числе самых высоких в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com, невероятная конструкция уходит в небо на колоссальные 565 метров. 

Для сравнения, знаменитая Эйфелева башня возвышается "всего" на 381 метр.
Река Бэйпаньцзян проходит между гор и ущелий. Строительство мостов здесь в принципе связано с высоким риском - предыдущий, вантовый 528-метровый мост возводили несколько лет.

Новая конструкция предназначена стать основной частью скоростной трассы, которая соединит Юньнань и Гуйчжоу, две провинции. Над высотным проектом работала настоящая армия из 1000 инженеров и техников.

Длина нового моста - колоссальные 1341 метр. Постройка мегасооружения длилась целых три года, а вся конструкция обошлась более, чем в миллиард юаней. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az