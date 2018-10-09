За кого в СССР все хотели замуж
Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о профессиях, представители которых считались самыми завидными женихами в советское время.
Работники торговли
Во времена тотального дефицита иметь знакомого, способного достать редкие продукты, было счастьем. Еще лучше - быть его женой.
Моряки и дальнобойщики
Мужчины, в чьи непосредственные обязанности входили заграничные командировки, ценились на вес золота. У них была возможность привозить одежду, технику, игрушки и жвачку. Опытные жены умело перепродавали такие сокровища.
Номенклатурные работники
Для них были открыты все двери: достать путевку в санаторий, устроить ребенка в институт, получить продуктовый набор. Стать женой чиновника было престижно.
Военные
Этот вариант не для всех, а только для самых терпеливых. У военных всегда было хорошее пенсионное обеспечение и льготы. Конечно, мамы одобряли выбор дочек, если он падал на курсанта военного училища.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Киноленты для настоящих кошатников
Точный гороскоп на вторник
Ученые выяснили, с чего начинается атеросклероз
Астрономы открыли новый тип "звездных ДТП"
Инфляция в Венесуэле превысила 81000% с начала года
В США шторм "Майкл" стал ураганом
Хабиб Нурмагомедов прибыл в Дагестан - ФОТО
Тимати прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором
Российские С-300 достались Сирии безвоздмездно
Ağdaşdan Qəbələyə dəmir yolu xətti çəkilir - VİDEO
Бельгия решила нарастить расходы на оборону
Из-за сбоя раскрыты данные сотен тысяч пользователей Google+
Первая дама Армении снова промахнулась
Самый знаменитый заключенный во Франции объявил голодовку
-
8 Окт. 09:13 14 310
-
8 Окт. 13:30 13 425
-
8 Окт. 17:13 6 339
-
8 Окт. 12:02 4 757
-
8 Окт. 16:27 4 346