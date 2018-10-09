Разве могут быть неинтересными фильмы и мультфильмы про котов и кошек? Конечно, нет! И мы сейчас вам это докажем. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям киноленты для настоящих кошатников.

Чужой, 1979

Кадр из фильма "Чужой"

Кот в космосе? А почему бы и нет. Джоунс - любимчик главной героини Рипли. Именно поиски Джоунса в финале картины едва не стоили жизни последнему выжившему на космическом корабле "Ностромо". Пока героиня пыталась найти кота, она упустила из вида кровожадного пришельца, и Чужому удалось пробраться на спасательную шлюпку. Главный вопрос - удалось ли спастись Джоунсу?!

Гарфилд, 2004

Кадр из фильма "Гарфилд"

Американская комедия по мотивам комиксов Джима Дэвиса, главным героем которой выступает мультяшный рыжий кот. Гарфилда можно назвать олицетворением "типичных людей" - не любит работу, понедельники, обожает, когда что-то может получить бесплатно. У кота часто меняется настроение, он очень прожорлив, но считает отвратительным есть мышей, поэтому он с ними дружит.

Кот в сапогах, 2011

Кадр из мультфильма "Кот в сапогах"

Кот из популярного мультфильма "Шрек" так полюбился зрителям, что про него сняли отдельную историю, которая рассказывает о непростом детстве главного героя и о его дружбе с предателем Шалтаем-Болтаем. Если вам интересно, как кот стал охотником за головами, откуда появились миленькие черные сапожки и какая кошечка украла его сердце, этот мультфильм обязателен к просмотру!

Девять жизней, 2016

Кадр из фильма "Девять жизней"

Отличная комедия от режиссера "Людей в черном" и "Семейки Аддамс" Барри Зонненфельда. Главный герой успешный бизнесмен Том Брэнд не ценит свою семью, уделяя все время работе. Однажды по случайному стечению обстоятельств он оказывается в теле кота по кличке Пушистые штаны, который будет жить в доме Тома. Теперь он на своей шкуре понимает, чего был лишен все эти годы. Чтобы не остаться в теле кота навсегда, Брэнд должен осознать свои ошибки и раскаяться в них...

Уличный кот по кличке Боб, 2017

Кадр из фильма "Уличный кот по кличке Боб"

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю дружбы музыканта-наркомана Джеймса Боуэна и уличного кота Боба. Парни быстро находят общий язык, но Джеймс понимает - чтобы заботиться о коте, ему нужно наладить собственную жизнь.

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