Великие советские актрисы с печальной судьбой

Безумно красивые женщины чаще всего выглядят счастливыми только на экране. На съемочной площадке они изо всех сил сражаются за роль в успешной картине, а в суровой реальности - за семейное счастье.

Наталья Кустинская

Одна из красивейших актрис мира на самом деле была глубоко несчастной женщиной.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Шесть неудачных браков, ноль отличных киноролей, смерть единственного сына, а позже и внука, затяжные депрессии - мытарства, через которые пришлось пройти лучезарной артистке, что скончалась в полном одиночестве.

Кюнна Игнатова

Молодая и хорошенькая актриса подавала большие надежды, но, встретив своего второго мужа Владимира Белокурова, завязала крепкую дружбу с алкоголем. Результатом слабости стали маленькие роли в кино, развод с Белокуровым. Скончалась актриса в больнице, но врачи не смогли установить причину смерти.

Александра Завьялова

Промелькнув в успешных картинах, Завьялова больше не смогла добиться хорошего проекта.

Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"

Итогом забвения стали затяжные депрессии, которые довели ее до психиатрической больницы. В это время муж Александры забрал дочь к себе, а сын попал в детский дом. В 79 лет актриса умерла от рук собственного сына.

Екатерина Савинова

Советская красотка Екатерина Савинова заболела бруцеллёзом еще в 27 лет. Болезнь добралась до нервной системы актрисы и развилась в шизофрению. Мучаясь с диагнозом на протяжении 9 лет, Савинова решила поставить точку в сценарии своей жизни и кинулась под поезд.

Нонна Мордюкова

Жемчужина картины "Молодая гвардия" была одной из самых выдающихся актрис XX века.

Кадр из фильма "Возврата нет"

После череды успешных проектов, актрису вдруг сдвинули на второй план, а позже и вовсе перестали приглашать на пробы. Последние годы своей жизни Нонна провела в нищете, но до последнего дня продолжала репетировать.

Елена Добронравова

Большая чистая любовь, образы достойных женщин - это все, о чем мечтала актриса с кукольным лицом.

Кадр из фильма "Большая семья"

Но режиссеры так и не смогли разглядеть в Елене талант, а мужчины не были готовы на что-то большее, нежели легкий роман. Так, в последние годы жизни мечтательница превратилась в одинокую затворницу.

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