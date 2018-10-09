Стоит ли покупать витамины в аптеках?

Авитаминоз - не то, что обычно подразумевают под этим словом. Это долговременный дефицит какого-нибудь витамина, когда вещество почти или совсем не попадает в организм, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авитаминозы приводят к тяжелым болезням. Например, без витамина C развивается цинга: больные сначала испытывают недомогание, слабость, у них появляется одышка, боль в костях и мышцах, воспаляются десны, выпадают зубы. Чтобы предотвратить цингу, британских матросов поили цитрусовыми соками. Британцев до сих пор пренебрежительно называют "лайми", как французов - "лягушатниками", а о цинге напоминает обиходное название витамина С - аскорбинка (по латыни цинга будет scorbutus).

Моряки в странах Азии раньше страдали от другой болезни, бери-бери, при которой в одних случаях нарушается координация движений (вплоть до паралича), спутывается сознание, трудно запоминать события, а в других - поражается сердечно-сосудистая система. Причина была в белом рисе, основной пище в тех краях: без шелухи в нем не остается витамина B1. Диета с нешлифованным рисом быстро ставила на ноги большинство заболевших.

Чтобы довести себя до цинги или бери-бери, нужно очень постараться. Моряки прошлых лет болели из-за того, что питались скудно и однообразно. В плавание брали в основном солонину: без холодильников пища быстро портится, а до лавки со свежими продуктами, понятное дело, не сбегаешь. Теперь это обычно не составляет труда, поэтому тяжелые авитаминозы бывают разве что у беженцев, жителей беднейших стран, людей, оказавшихся в экстремальных условиях (например, в долгой горной экспедиции), да еще у тех, у кого витамины не усваиваются из-за сбоя в организме.

Гиповитаминоз - менее значительная нехватка жизненно важных веществ, чем при авитаминозе, - бывает намного чаще. Решение напрашивается само собой: пора идти в аптеку за витаминным комплексом. Но не нужно торопиться.

Сначала необходимо определить уровень витаминов в организме. "Есть очень простые и недорогие анализы крови. Их делают практически все ведущие лаборатории страны", - говорит иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Затем - проконсультироваться с врачом. Скорее всего, принимать витамины не придется. "Как врач я изредка встречаюсь с какими-то незначительными признаками авитаминоза. Они бывают, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда нарушаются расщепление и всасывание пищи. В наши дни авитаминоз - крайняя редкость", - считает Логина.

Витамины - это лекарства, но, по словам Логиной, укоренилось представление, что они просто полезны. "Банальный пример. Если возникают проблемы с кожей, ногтями, выпадают волосы, часто женщины начинают принимать витаминные комплексы и делают это несколько месяцев, иногда годами. А в эти комплексы иногда входит витамин A, который в больших дозах плохо сказывается на коже: она сохнет, трескается, волосы выпадают, могут возникнуть боли в мышцах, суставах. То есть витаминами люди только ухудшают свое состояние", - рассказывает врач.

Переизбыток витаминов называется гипервитаминозом, и это не единственный риск самостоятельного "укрепления организма". Во-первых, витамины взаимодействуют с другими лекарствами и веществами. Например, витамин К может ослабить эффект варфарина, а витамин B7 иногда снижает точность некоторых лабораторных тестов, в том числе на тропонин.

Во-вторых, под видом витаминов нередко продаются биологические добавки, а они регулируются государством намного слабее. Наконец, витамины подделывают.

Если этих аргументов против самостоятельного приема витаминов недостаточно, то вот еще один. Недавний систематический обзор последних исследований подтвердил прежние выводы - витамины (и минералы) в целом бесполезны: они не предотвращают хронические заболевания, не уберегают от инфаркта и инсульта, не увеличивают продолжительность жизни. Если положительный эффект где-то и обнаружился, то незначительный, а те, кто регулярно принимают антиоксиданты и витамин B3, вообще рискуют умереть раньше остальных, пусть и тут отклонение немногим больше статистической погрешности.

Кому витамины, скорее всего, нужны, так это беременным женщинам (фолиевая кислота в первом триместре), младенцам (витамин D) и тем, кто старше 50 лет (витамины B12 и D). Но и им сначала нужно посоветоваться с врачом. Здоровым взрослым людям витамины и витаминные комплексы не рекомендуются. По словам Надежды Логиной, достаточно просто придерживаться разнообразной диеты - и не будет никакого авитаминоза.

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